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30 лет независимости Казахстана

"АрселорМиттал Темиртау" могут вернуть прежнее название

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Каска с логотипом
АМТ. Иллюстративное фото: arcelormittal.kz

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев в правительстве заявил о планах по возврату "АрселорМиттал Темиртау" прежнего названия, сообщает NUR.KZ.

Он сообщил, что новым инвестором "АрселорМиттал" стал Андрей Лаврентьев.

Журналисты поинтересовались, могут ли со сменой инвестора сменить и название предприятия.

"Мы считаем правильным вернуть заводу историческое название КарМет", - заявил он.

По его словам, это исторически справедливо, и говорит, что работники предприятия и жители поддерживают эту позицию.

После трагедии на шахте имени Костенко, в результате которой погибли 46 человек, Касым-Жомарт Токаев заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с АМТ.

В тот же день в правительстве сообщили, что достигли предварительной договоренности с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершают оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана.

В конце октября глава Минпрома Канат Шарлапаев заявил, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит название в Казахстане. При этом при приватизации данного актива бюджетные деньги страны использоваться не будут.

Сегодня в правительстве сообщили, что переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2049867-arselormittal-temirtau-mogut-vernut-prezhnee-nazvanie/

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