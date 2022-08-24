Дело Сатыбалдыулы: государству возмещен ущерб на 240 млрд тенге

Кайрат Сатыбалды. Фото: inbusiness.kz

Антикор доложил о завершении досудебного расследования в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам хищений средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Antikor News".

По данным Агентства по противодействию коррупции, по делу проходят пятеро подозреваемых, из них один содержится под стражей, двое – под домашним арестом.

"В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов США", – добавили в антикоррупционном ведомстве.

Также подчеркивается, что в отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.

Вместе с этим, по данным Антикора, активно продолжается поиск других нелегальных активов обвиняемых.

"B стране и за рубежом дополнительно установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 400 миллиардов тенге или более 900 миллионов долларов США", – заключили в Антикоре.

О задержании Сатыбалдыулы стало известно еще в марте этого года. Бизнесмена подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.

Вскоре стало известно и о аресте его экс-супруги, Гульмиры Сатыбалды. Ее и ряд других лиц заподозрили в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Срок содержания под стражей уже продлевали.

В середине июля Генеральная прокуратура раскрывала некоторые подробности расследования данного дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984655-delo-kayrata-satybaldyuly-gosudarstvu-vernuli-aktivy-i-dengi-v-razmere-240-mlrd-tenge/