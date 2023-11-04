Казахстанский инвестор выкупит "АрселорМиттал Темиртау", заявил Скляр

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр на брифинге в правительстве рассказал, о дальнейшей судьбе "АрселорМиттал Темиртау", передает корреспондент NUR.KZ.

По его словам, АМТ выкупит казахстанский инвестор. Первый зампремьера не озвучил название компании, ссылаясь на то, что эта информация конфиденциальна.

"Это будет отечественный инвестор, который купит предприятие по рыночной стоимости", - заявил Скляр.

Он также добавил, что новый инвестор должен показать результат в самые кратчайшие сроки. Особое внимание будет уделено вопросам промышленной безопасности.

Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау"

Ранее в правительстве сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана. Подписание соглашения также подтвердили в АМТ. Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.

Токаев лично побывал на месте ЧП в Карагандинской области. Во время встречи с семьями погибших он заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Возглавить компанию было поручено первому заместителю акима Карагандинской области, а также бывшему работнику АМТ Вадиму Басину. Он заявил, что смена собственника АМТ не отразится на обязательствах перед работниками.

Наряду с этим глава Минпрома Канат Шарлапаев заявил, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит название в Казахстане. При этом при приватизации данного актива бюджетные деньги страны использоваться не будут.

Вице-министр юстиции также разъяснила, должен ли иностранный инвестор АМТ нести ответственность за трагедию на шахте по казахстанскому законодательству.

Зампремьер-министра по соцвопросам ответила на вопрос, должен ли Нурсултан Назарбаев нести ответственность за ситуацию вокруг "АрселорМиттал Темиртау".

Тем временем сообщение о том, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит название на Kemel Temirtau стали рассылать друг другу казахстанцы в мессенджерах. Однако эта информация является фейковой.

Депутаты мажилиса высказались по поводу смены инвестора на "АрселорМиттал Темиртау". Они считают, что в Казахстане достаточно социально ответственных предпринимателей, которые могут стать прямыми инвесторами.

Также премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что правительство признает свою ответственность за трагедию на шахте в Карагандинской области.

Требования к новому инвестору АМТ на днях озвучил глава правительства.