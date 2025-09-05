Автомобили, дом и квартиры: имущество Перизат Кайрат продадут с аукциона

Конфискованное по делу Перизат Кайрат имущество выставят на торги - из полученных с продажи на аукционе денег будут возмещать ущерб пострадавшим, передает МИА "Казинформ".

Эту информацию журналистам издания подтвердили в Агентстве финансового мониторинга РК.

Напомним, кроме лишения свободы на 10 и 7 лет, суд постановил взыскать с Кайрат Перизат и Гайни Алашбаевой ущерб в пользу 50-ти потерпевших в сумме 1,58 млрд тенге, а также взыскать с каждой госпошлину в доход государства по 22 млн тенге.

В список подлежащего конфискации имущества входят автомобили Mercedes Benz S450, Lexus LX 600, Haval H6 GT, Mercedes Benz Iq 500; частный дом в Астане в коттеджном городке Vela Village, земельный участок, квартиры в столице. Полный список можно посмотреть здесь.

Добавим, вчера в АФМ ответили, будут ли по делу Перизат Кайрат проверять тех, о ком она говорила в суде.

Дело Перизат Кайрат

В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. Также в ведомстве объясняли, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

Позже стало известно, что речь идет о 34-летней Перизат Кайрат. После новостей о хищении партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz, а Кайрат сняли с должности президента федерации паранастольного тенниса.

Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Перизат Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

В середине февраля зампред АФМ Елемесов сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод. Вскоре в отношении Кайрат зарегистрировали еще одно уголовное дело.

В марте стало известно, что фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" принудительно ликвидируют. Расследование дела было завершено 3 апреля.

Суд над Перизат Кайрат

Суд по громкому делу начался 9 июля. Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева обвиняли по нескольким статьям:

пункта 2 части 4 статьи 190 УК РК - мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, если это деяние причинило крупный ущерб; пункт 3 части 3 и пункта 1 части 2 статьи 218 УК РК - легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем.

В суде прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

Сама Кайрат отрицала миллиардные траты. На суде Перизат не смогла сдержать эмоций.

Во время прений прокурор заявил, что при досмотре телефона матери Перизат Кайрат - Гани Алашбаевой - были найдены заметки, в которых указаны суммы, куда, по версии обвинения, она направляла деньги.

Судебный процесс был завершен 25 июля - Перизат Кайрат осудили на 10 лет колонии. Ее мать также признали виновной - ее приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Последствия громкого дела

Во время процесса вице-министр культуры и информации Канат Искаков сообщал о планах пересмотреть законодательство, регулирующее деятельность НПО в Казахстане.

"В целом сфера НПО требует корректировки, особенно законодательной. Это связано не только с вопросами лицензирования, но также вопросами реализации различных благотворительных мероприятий. Последний судебный кейс, я думаю, вы все видели", - заявил Канат Искаков.

По его словам, в настоящее время министерством создана рабочая группа, а также готовятся новые поправки в закон об НПО.

До этого о деле высказывался премьер-министр Олжас Бектенов.

"На мой взгляд, требуется соответствующая законодательная корректировка этих механизмов, чтобы расходование было подотчетным, подконтрольно и прозрачно. Поэтому, я думаю, здесь, в том числе со стороны правительства, правоохранительные органы дадут нам конкретный механизм - каким образом осуществлялось хищение. И можно будет принять какие-то законодательные поправки с целью профилактики подобного рода нарушений в будущем", - прокомментировал глава правительства.

