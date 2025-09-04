Будут ли по делу Перизат Кайрат проверять тех, о ком она говорила в суде, ответили в АФМ

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах сената высказался о деле в отношении Перизат Кайрат, передает корреспондент NUR.KZ.

Женис Елемесов отметил, что на сегодня нет информации о том, подала ли Перизат Кайрат на апелляцию.

"Пока такой информации нет. Как только будет подана соответствующая апелляционная жалоба, я думаю, вы об этом узнаете", - добавил он.

Изъятие имущества, по его словам, будет проводиться согласно приговору суда судебными исполнителями.

"Будут выставлены на аукцион, проданы. Соответственно, с этих денег будет возмещение ущерба потерпевшей стороне", - указал зампред АМФ.

Между тем журналисты напомнили, что Перизат Кайрат в суде называла громкие фамилии, говорила, что они тоже должны были фигурировать в этом деле. Они поинтересовались, будут ли они проверять эти ее слова.

"В рамках расследования уголовного дела мы не установили других фигурантов, которые присвоили себе деньги. Поэтому вопроса здесь быть не может. Мы исходили в первую очередь от конечного выгодоприобретателя. Объекты недвижимости, автомашины - это все приобретали на эти деньги именно Перизат и ее мать.

Других фигурантов касательно присвоения этих денег мы в рамках расследования уголовного дела не установили", - заявил Женис Елемесов.

Напомним, во время суда Перизат Кайрат, обвиняемая в хищениях, попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.

А после вынесения приговора по делу адвокат Перизат Кайрат сообщил, что осужденная решила обжаловать приговор.

Дело Перизат Кайрат

В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. Также в ведомстве объясняли, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

Позже стало известно, что речь идет о 34-летней Перизат Кайрат. После новостей о хищении партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz, а Кайрат сняли с должности президента федерации паранастольного тенниса.

Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Перизат Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

В середине февраля зампред АФМ Елемесов сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод. Вскоре в отношении Кайрат зарегистрировали еще одно уголовное дело.

В марте стало известно, что фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" принудительно ликвидируют. Расследование дела было завершено 3 апреля.

Суд над Перизат Кайрат

Суд по громкому делу начался 9 июля. Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева обвиняли по нескольким статьям:

пункта 2 части 4 статьи 190 УК РК - мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, если это деяние причинило крупный ущерб; пункт 3 части 3 и пункта 1 части 2 статьи 218 УК РК - легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем.

В суде прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

Сама Кайрат отрицала миллиардные траты. На суде Перизат не смогла сдержать эмоций.

Во время прений прокурор заявил, что при досмотре телефона матери Перизат Кайрат - Гани Алашбаевой - были найдены заметки, в которых указаны суммы, куда, по версии обвинения, она направляла деньги.

Судебный процесс был завершен 25 июля - Перизат Кайрат осудили на 10 лет колонии. Ее мать также признали виновной - ее приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Последствия громкого дела

Во время процесса вице-министр культуры и информации Канат Искаков сообщал о планах пересмотреть законодательство, регулирующее деятельность НПО в Казахстане.

"В целом сфера НПО требует корректировки, особенно законодательной. Это связано не только с вопросами лицензирования, но также вопросами реализации различных благотворительных мероприятий. Последний судебный кейс, я думаю, вы все видели", - заявил Канат Искаков.

По его словам, в настоящее время министерством создана рабочая группа, а также готовятся новые поправки в закон об НПО.

До этого о деле высказывался премьер-министр Олжас Бектенов.

"На мой взгляд, требуется соответствующая законодательная корректировка этих механизмов, чтобы расходование было подотчетным, подконтрольно и прозрачно. Поэтому, я думаю, здесь, в том числе со стороны правительства, правоохранительные органы дадут нам конкретный механизм - каким образом осуществлялось хищение. И можно будет принять какие-то законодательные поправки с целью профилактики подобного рода нарушений в будущем", - прокомментировал глава правительства.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.