Взыскать 1,5 млрд тенге, а также дома и машины: что отберут у Перизат Кайрат и ее матери

В столичном суде вынесли приговор по делу главы фонда BIZ BIRGEMIZ Перизат Кайрат и ее матери. Кроме лишения свободы, им назначили конфискацию имущества, передает корреспондент NUR.KZ.

Кроме лишения свободы на 10 и 7 лет, суд постановил взыскать с Кайрат Перизат и Гайни Алашбаевой ущерб в пользу 50-ти потерпевших в сумме 1,58 млрд тенге, а также взыскать с каждой госпошлину в доход государства по 22 млн тенге.

Купленное на похищенные деньги имущество Перизат Кайрат и ее матери также конфискуют.

Список имущества, подлежащего конфискации:

автомобили Mercedes Benz S450, Lexus LX 600, Haval H6 GT, Mercedes Benz Iq 500;

частный дом в Астане в коттеджном городке Vela Village, а также земельный участок;

квартира в Астане в ЖК "Akbulak Riviera";

квартира в Астане в ЖК "Sensata Group";

квартира в Астане в ЖК "Кок Жайлай";

квартира в Астане в ЖК "Highvill Gold Ishim";

парковочное места в двух ЖК;

100%-ную долю участия в уставном капитале Rebel flowers;

деньги в сумме 97 млн тенге, а также найденные у них небольшие суммы в иностранной валюты.

Свежая публикация по теме: Будет ли Перизат Кайрат подавать апелляцию, спросили ее адвоката

Напомним, сегодня в Астане вынесли приговор Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой.

Суд над Перизат Кайрат

Напомним, ранее сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

Сама Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.

В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему. Также выступил глава фонда "Асар-Уме" Асхат Нурмашев. Он заявил, что в честности Перизат Кайрат его убедило наличие у нее доступа на склад в Абу-Даби, а также ее слова о том, что она знакома "с правящей семьей в ОАЭ".

Далее в суде Астаны допросили новых свидетелей, которые жертвовали деньги в фонд Biz Birgemiz во время паводков в Казахстане. Среди них оказались родители учеников НИШ. А представитель ТОО "Скиф трейд" в письменных показаниях заявил в суде об ущербе в 10 млн тенге - деньги он перевел в фонд Кайрат.

Во время судебного процесса по делу о хищениях из благотворительного фонда подсудимая Перизат Кайрат не смогла сдержать эмоций. Также по делу Кайрат выяснилось, что она не окончила учебу. Кроме того, выступила подруга подсудимой Перизат Кайрат - она рассказала о разговоре, когда Перизат спрашивала ее о том, "как замутить диплом".

Позже стало известно, что выступление Перизат Кайрат в суде пройдет в закрытом режиме. Кроме того, сообщалось, что потерпевшие не согласились со смягчением наказания для матери главы фонда Перизат Кайрат.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.