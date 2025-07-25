Взыскать 1,5 млрд тенге, а также дома и машины: что отберут у Перизат Кайрат и ее матери
Опубликовано:
В столичном суде вынесли приговор по делу главы фонда BIZ BIRGEMIZ Перизат Кайрат и ее матери. Кроме лишения свободы, им назначили конфискацию имущества, передает корреспондент NUR.KZ.
Кроме лишения свободы на 10 и 7 лет, суд постановил взыскать с Кайрат Перизат и Гайни Алашбаевой ущерб в пользу 50-ти потерпевших в сумме 1,58 млрд тенге, а также взыскать с каждой госпошлину в доход государства по 22 млн тенге.
Купленное на похищенные деньги имущество Перизат Кайрат и ее матери также конфискуют.
Список имущества, подлежащего конфискации:
- автомобили Mercedes Benz S450, Lexus LX 600, Haval H6 GT, Mercedes Benz Iq 500;
- частный дом в Астане в коттеджном городке Vela Village, а также земельный участок;
- квартира в Астане в ЖК "Akbulak Riviera";
- квартира в Астане в ЖК "Sensata Group";
- квартира в Астане в ЖК "Кок Жайлай";
- квартира в Астане в ЖК "Highvill Gold Ishim";
- парковочное места в двух ЖК;
- 100%-ную долю участия в уставном капитале Rebel flowers;
- деньги в сумме 97 млн тенге, а также найденные у них небольшие суммы в иностранной валюты.
Напомним, сегодня в Астане вынесли приговор Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой.
Суд над Перизат Кайрат
Напомним, ранее сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.
Сама Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.
В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему. Также выступил глава фонда "Асар-Уме" Асхат Нурмашев. Он заявил, что в честности Перизат Кайрат его убедило наличие у нее доступа на склад в Абу-Даби, а также ее слова о том, что она знакома "с правящей семьей в ОАЭ".
Далее в суде Астаны допросили новых свидетелей, которые жертвовали деньги в фонд Biz Birgemiz во время паводков в Казахстане. Среди них оказались родители учеников НИШ. А представитель ТОО "Скиф трейд" в письменных показаниях заявил в суде об ущербе в 10 млн тенге - деньги он перевел в фонд Кайрат.
Во время судебного процесса по делу о хищениях из благотворительного фонда подсудимая Перизат Кайрат не смогла сдержать эмоций. Также по делу Кайрат выяснилось, что она не окончила учебу. Кроме того, выступила подруга подсудимой Перизат Кайрат - она рассказала о разговоре, когда Перизат спрашивала ее о том, "как замутить диплом".
Позже стало известно, что выступление Перизат Кайрат в суде пройдет в закрытом режиме. Кроме того, сообщалось, что потерпевшие не согласились со смягчением наказания для матери главы фонда Перизат Кайрат.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2268966-vzyskat-1-5-mlrd-tenge-a-takzhe-doma-i-mashiny-chto-otberut-u-perizat-kayrat-i-ee-materi/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах