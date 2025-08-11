Перизат Кайрат обжалует приговор, заявил адвокат

Адвокат Перизат Кайрат сообщил, что осужденная решила обжаловать приговор - юрист уже подал апелляционную жалобу, передает корреспондент NUR.KZ.

"Она хочет обжаловать после получения приговора. Я подал апелляционную жалобу 8 августа", - сообщил адвокат Асланбек Давлетьяров.

Напомним, Перизат Кайрат получила 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, ее мать Гайни Алашбаева — 7 лет лишения свободы.

