Перизат Кайрат обжалует приговор, заявил адвокат
Опубликовано:
Адвокат Перизат Кайрат сообщил, что осужденная решила обжаловать приговор - юрист уже подал апелляционную жалобу, передает корреспондент NUR.KZ.
"Она хочет обжаловать после получения приговора. Я подал апелляционную жалобу 8 августа", - сообщил адвокат Асланбек Давлетьяров.
Напомним, Перизат Кайрат получила 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, ее мать Гайни Алашбаева — 7 лет лишения свободы.
