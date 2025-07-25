Перизат Кайрат и ее матери вынесли приговор в суде Астаны
Опубликовано:
В столичном суде сегодня огласили приговор по делу Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, обвиняемым в хищениях из благотворительного фонда BIZ BIRGEMIZ, передает корреспондент NUR.KZ.
Суд постановил признать главу фонда BIZ BIRGEMIZ Перизат Кайрат виновной в нарушении:
- статьи 190 часть 4 пункт 2 УК РК - мошенничество в особо крупном размере;
- статьи 218 часть 2 пункт 1 и часть 3 пункт 3 УК РК - легализация средств, добытых преступным путем группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере.
"Признать Перизат Кайрат виновной и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также запретом на деятельность на привлечение средств для благотворительности на 10 лет", - заявил судья.
Также Перизат Кайрат лишили госнаграды "Шапагат".
Мать Перизат Кайрат Гайни Алашбаева также признана виновной.
"Признать Гайни Алашбаеву виновной в совершении уголовных правонарушений по статье 190 часть 4 пункт 2 и статьи 218 части 3 пункт 3 УК РК и назначить 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением средств на благотворительность на 10 лет", - постановил судья.
Суд также поставил удовлетворить гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба полностью.
"Взыскать с Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой ущерб в пользу 50 потерпевших в сумме 1,58 млрд тенге. Взыскать с каждой госпошлину в доход государства по 22 млн тенге", - заявил судья.
Также у осужденных конфискуют квартиры, машины и прочие ценности, которые они купили на похищенные деньги.
Суд над Перизат Кайрат
Напомним, ранее сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.
Сама Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.
В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.
Также выступил глава фонда "Асар-Уме" Асхат Нурмашев. Он заявил, что в честности Перизат Кайрат его убедило наличие у нее доступа на склад в Абу-Даби, а также ее слова о том, что она знакома "с правящей семьей в ОАЭ".
Далее в суде Астаны допросили новых свидетелей, которые жертвовали деньги в фонд Biz Birgemiz во время паводков в Казахстане. Среди них оказались родители учеников НИШ. А представитель ТОО "Скиф трейд" в письменных показаниях заявил в суде об ущербе в 10 млн тенге - деньги он перевел в фонд Кайрат.
Во время судебного процесса по делу о хищениях из благотворительного фонда подсудимая Перизат Кайрат не смогла сдержать эмоций. Также по делу Кайрат выяснилось, что она не окончила учебу. Кроме того, выступила подруга подсудимой Перизат Кайрат - она рассказала о разговоре, когда Перизат спрашивала ее о том, "как замутить диплом".
Позже стало известно, что выступление Перизат Кайрат в суде пройдет в закрытом режиме - это означает, что журналисты не смогут следить за процессом в этой части и не будут допущены к записи речи подсудимых Перизат Кайрат и ее матери.
Кроме того, сообщалось, что потерпевшие не согласились со смягчением наказания для матери главы фонда Перизат Кайрат.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Перизат Кайрат сегодня вынесут приговор
- Дело Перизат Кайрат: в Казахстане хотят пересмотреть закон о благотворительных фондах
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2268894-perizat-kayrat-i-ee-materi-vynesli-prigovor-v-sude-astany/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах