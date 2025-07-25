Перизат Кайрат и ее матери вынесли приговор в суде Астаны

В столичном суде сегодня огласили приговор по делу Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, обвиняемым в хищениях из благотворительного фонда BIZ BIRGEMIZ, передает корреспондент NUR.KZ.

Суд постановил признать главу фонда BIZ BIRGEMIZ Перизат Кайрат виновной в нарушении:

статьи 190 часть 4 пункт 2 УК РК - мошенничество в особо крупном размере;

статьи 218 часть 2 пункт 1 и часть 3 пункт 3 УК РК - легализация средств, добытых преступным путем группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере.

"Признать Перизат Кайрат виновной и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также запретом на деятельность на привлечение средств для благотворительности на 10 лет", - заявил судья.

Также Перизат Кайрат лишили госнаграды "Шапагат".

Мать Перизат Кайрат Гайни Алашбаева также признана виновной.

"Признать Гайни Алашбаеву виновной в совершении уголовных правонарушений по статье 190 часть 4 пункт 2 и статьи 218 части 3 пункт 3 УК РК и назначить 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением средств на благотворительность на 10 лет", - постановил судья.

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Суд также поставил удовлетворить гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба полностью.

"Взыскать с Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой ущерб в пользу 50 потерпевших в сумме 1,58 млрд тенге. Взыскать с каждой госпошлину в доход государства по 22 млн тенге", - заявил судья.

Также у осужденных конфискуют квартиры, машины и прочие ценности, которые они купили на похищенные деньги.

Суд над Перизат Кайрат

Напомним, ранее сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

Сама Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.

В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.

Также выступил глава фонда "Асар-Уме" Асхат Нурмашев. Он заявил, что в честности Перизат Кайрат его убедило наличие у нее доступа на склад в Абу-Даби, а также ее слова о том, что она знакома "с правящей семьей в ОАЭ".

Далее в суде Астаны допросили новых свидетелей, которые жертвовали деньги в фонд Biz Birgemiz во время паводков в Казахстане. Среди них оказались родители учеников НИШ. А представитель ТОО "Скиф трейд" в письменных показаниях заявил в суде об ущербе в 10 млн тенге - деньги он перевел в фонд Кайрат.

Во время судебного процесса по делу о хищениях из благотворительного фонда подсудимая Перизат Кайрат не смогла сдержать эмоций. Также по делу Кайрат выяснилось, что она не окончила учебу. Кроме того, выступила подруга подсудимой Перизат Кайрат - она рассказала о разговоре, когда Перизат спрашивала ее о том, "как замутить диплом".

Позже стало известно, что выступление Перизат Кайрат в суде пройдет в закрытом режиме - это означает, что журналисты не смогут следить за процессом в этой части и не будут допущены к записи речи подсудимых Перизат Кайрат и ее матери.

Кроме того, сообщалось, что потерпевшие не согласились со смягчением наказания для матери главы фонда Перизат Кайрат.

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