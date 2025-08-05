"Это не первый случай": эксперты высказались о хищениях в сфере благотворительности Казахстана

Эксперты и депутаты высказались о последних громких делах, когда деньги казахстанцев, направленные на благотворительность, были похищены, сообщает Седьмой канал.

По данным телеканала, после череды громких дел о мошенниках у казахстанцев возник вопрос: собирается ли государство навести порядок в сфере благотворительности. Отмечается, что на эти мысли жителей страны навели дело Перизат Кайрат, а также недавняя информация, что казахстанская семья собрала 1,3 млрд тенге на лечение сына, но потратила деньги на личные нужды.

По словам благотворителей, подобные случаи серьезно подрывают доверие, люди начинают сомневаться даже там, где помощь действительно нужна.

"Это не первый случай. Когда начали работу и наш проект только зарождался - мы встречали людей, который приходили к нам фонд, говорили: "Вот у нас больной ребенок, пожалуйста, дайте деньги". Если есть больной ребенок, этому есть все доказательства. Мы просили подтверждения, что этот диагноз есть. Как только люди понимают, что нам нужны документы, они исчезают.

Некоторые родители, у которых детки болеют, просят финансовую помощь. Как только они понимают, что деньги мы платим клинике и не даем деньги родителям на руки, некоторые родители просто исчезают", - отмечает общественница Аружан Саин.

Глава фонда "Асар-Уме" Асхат Нурмашев также высказался о последних событиях.

"Все эти события, которые произошли в нашей стране за последний год, в шок повергли как население, так и те фонды, которые честно подходят к своей миссии. И мы на себе тоже испытали эту критику. Если мы посчитаем, с января 2025 года по август фонд обеспечил жильем 72 семьи, то ровно за это время прошлого года было 150 семей", - заявил Нурмашев.

Юристы рекомендуют тщательно проверять организации перед совершением пожертвований. Признаки надежной благотворительной структуры - это наличие официального сайта и социальных страниц, публикация финансовых отчетов, документы и фотографии.

"Моим предложением было все-таки цифровизировать этот процесс, должна быть какая-то единая платформа, где фонды, либо те, кто будет организовывать сборы, могли бы регистрироваться и показывать прозрачность своей работы.

Необходимо законодательно поработать, совместно с депутатами мажилиса и сената нам необходимо разработать поправки. В этом направлении большая работа предстоит",- отмечает депутат Динара Наумова.

Напомним, недавно в АФМ раскрыли подробности резонансного дела против супругов из Астаны. Их обвиняют в том, что собранные на лечение сына 1,3 млрд тенге они потратили на себя.

Ранее в Астане завершился судебный процесс по другому громкому делу о благотворительности - главу фонда BIZ BIRGEMIZ Перизат Кайрат осудили на 10 лет колонии за хищение сотен миллионов, собранных на помощь пострадавшим от паводков казахстанцам и детям из Сектора Газа.

На фоне этого дела в кабмине задумались о проверке благотворительных фондов и корректировке законодательства в сфере НПО.

"Это связано не только с вопросами лицензирования, но также вопросами реализации различных благотворительных мероприятий", - сообщали в Минкультуры.

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