Купила квартиру за 86 млн тенге вместо помощи Палестине: в чем еще обвиняют Перизат Кайрат

В столичном суде обвинение зачитало, как глава фонда BIZ BIRGEMIZ потратила миллионы тенге, собранные казахстанцами на помощь Палестине, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил прокурор, эпизод №2 в деле Перизат Кайрат касается хищения денежных средств, собранных для помощи Палестине.

"В 2023 году между ОО "BIZ BIRGEMIZ QAZAQSTAN 2030" и посольством заключен договор, предусматривающий сотрудничество по сбору финансовой и гуманитарной помощи для жителей Сектора Газа.

Согласно п.2.1. договора ОО, в лице Кайрат П., обязуется использовать полученные денежные средства и иное имущество исключительно для нужд палестинского народа путем перечисления всех собранных финансовых средств на банковский счет посольства Государства Палестины в РК", - сообщил прокурор.

Отмечается, что Перизат Кайрат активно публиковала в Instagram видео и фото, якобы подтверждающие оказание ею гуманитарной помощи жителям Палестины. При этом, по данным обвинения, данные видеозаписи не связаны с гуманитарной помощью ОО и использовались для обмана населения.

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В результате собраны пожертвования на сумму 566 508 431 тенге, из которых лишь 7 403 600 тенге переведены на счет посольства Государства Палестины, сообщили прокуроры.

Куда ушли деньги

Как сообщил прокурор, деньги были потрачены следующим образом:

оплата услуг в гостиницах "Atana Hotel", "Habtoor Palace", "Palazzo Versace Hotel", "Madinat Jumeirah", "Five Hotel Fze", в ресторане "Nusret Restaurant", услуги такси, аренда транспортных средств и приобретение авиабилетов;

178 007 200 тенге Перизат Кайрат перевела на счет принадлежащего ей ИП "SLNP-W" под видом безвозмездных переводов на закуп угля, новогодних подарков и оказания гуманитарной помощи для Сектора Газа;

покупка автомобиля марки "Mercedes-Benz" EQE 500 за 30 030 000 тенге;

покупка квартиры в ЖК "Sensata plaza" за 86 000 000 тенге.

Напомним, сегодня в столичном суде сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева.

Как сообщили прокуроры, один из эпизодов хищения денег произошел под предлогом строительства реабилитационного центра ОО "Батыр".

Еще один из эпизодов дела в отношении главы благотворительного фонда касается сбора денег на фестивали Central Asia Fest и Almaty Uni, на которые было собрано более 105 млн тенге. По данным обвинения, фестивали проведены не были.

Дело Перизат Кайрат

В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. Также в ведомстве объясняли, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz, а Кайрат также сняли с должности президента федерации паранастольного тенниса.

Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

В середине февраля зампред АФМ Елемесов сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод. Вскоре в отношении Кайрат зарегистрировали еще одно уголовное дело.

В марте стало известно, что фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" принудительно ликвидируют.

3 апреля зампред Агентства по финансовому мониторингу сообщил, что расследование дела Перизат Кайрат завершено.

Днем позже стало известно, что деяния Перизат Кайрат и ее матери квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем.

Недавно в АФМ озвучили предварительную сумму ущерба.

Также в июне этого года сообщалось, что ознакомление с материалами по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой завершено, его передали в прокуратуру.

9 июля в Астане началось судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат. Общественницу и ее мать Гайни Алашбаеву обвиняют в мошенничестве.

На предварительном слушании вынесли решение о проведении дальнейших заседаний в частично закрытом режиме. СМИ смогут присутствовать в суде и следить за ходом рассмотрения дела.

Во время предварительного слушания подсудимая Перизат Кайрат заявила, что не признает вину. Кроме того, она обвинила сотрудников СИЗО в нанесении побоев.

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