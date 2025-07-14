Купила квартиру за 86 млн тенге вместо помощи Палестине: в чем еще обвиняют Перизат Кайрат
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В столичном суде обвинение зачитало, как глава фонда BIZ BIRGEMIZ потратила миллионы тенге, собранные казахстанцами на помощь Палестине, передает корреспондент NUR.KZ.
Как сообщил прокурор, эпизод №2 в деле Перизат Кайрат касается хищения денежных средств, собранных для помощи Палестине.
"В 2023 году между ОО "BIZ BIRGEMIZ QAZAQSTAN 2030" и посольством заключен договор, предусматривающий сотрудничество по сбору финансовой и гуманитарной помощи для жителей Сектора Газа.
Согласно п.2.1. договора ОО, в лице Кайрат П., обязуется использовать полученные денежные средства и иное имущество исключительно для нужд палестинского народа путем перечисления всех собранных финансовых средств на банковский счет посольства Государства Палестины в РК", - сообщил прокурор.
Отмечается, что Перизат Кайрат активно публиковала в Instagram видео и фото, якобы подтверждающие оказание ею гуманитарной помощи жителям Палестины. При этом, по данным обвинения, данные видеозаписи не связаны с гуманитарной помощью ОО и использовались для обмана населения.
В результате собраны пожертвования на сумму 566 508 431 тенге, из которых лишь 7 403 600 тенге переведены на счет посольства Государства Палестины, сообщили прокуроры.
Куда ушли деньги
Как сообщил прокурор, деньги были потрачены следующим образом:
- оплата услуг в гостиницах "Atana Hotel", "Habtoor Palace", "Palazzo Versace Hotel", "Madinat Jumeirah", "Five Hotel Fze", в ресторане "Nusret Restaurant", услуги такси, аренда транспортных средств и приобретение авиабилетов;
- 178 007 200 тенге Перизат Кайрат перевела на счет принадлежащего ей ИП "SLNP-W" под видом безвозмездных переводов на закуп угля, новогодних подарков и оказания гуманитарной помощи для Сектора Газа;
- покупка автомобиля марки "Mercedes-Benz" EQE 500 за 30 030 000 тенге;
- покупка квартиры в ЖК "Sensata plaza" за 86 000 000 тенге.
Напомним, сегодня в столичном суде сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева.
Как сообщили прокуроры, один из эпизодов хищения денег произошел под предлогом строительства реабилитационного центра ОО "Батыр".
Еще один из эпизодов дела в отношении главы благотворительного фонда касается сбора денег на фестивали Central Asia Fest и Almaty Uni, на которые было собрано более 105 млн тенге. По данным обвинения, фестивали проведены не были.
Дело Перизат Кайрат
В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. Также в ведомстве объясняли, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.
После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz, а Кайрат также сняли с должности президента федерации паранастольного тенниса.
Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.
В середине февраля зампред АФМ Елемесов сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод. Вскоре в отношении Кайрат зарегистрировали еще одно уголовное дело.
В марте стало известно, что фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" принудительно ликвидируют.
3 апреля зампред Агентства по финансовому мониторингу сообщил, что расследование дела Перизат Кайрат завершено.
Днем позже стало известно, что деяния Перизат Кайрат и ее матери квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем.
Недавно в АФМ озвучили предварительную сумму ущерба.
Также в июне этого года сообщалось, что ознакомление с материалами по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой завершено, его передали в прокуратуру.
9 июля в Астане началось судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат. Общественницу и ее мать Гайни Алашбаеву обвиняют в мошенничестве.
На предварительном слушании вынесли решение о проведении дальнейших заседаний в частично закрытом режиме. СМИ смогут присутствовать в суде и следить за ходом рассмотрения дела.
Во время предварительного слушания подсудимая Перизат Кайрат заявила, что не признает вину. Кроме того, она обвинила сотрудников СИЗО в нанесении побоев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2264910-kupila-kvartiru-za-86-mln-tenge-vmesto-pomoshchi-palestine-v-chem-obvinyayut-perizat-kayrat/
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