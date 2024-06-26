Приговор Бишимбаеву и Байжанову суд оставил без изменений: видео оглашения решения

В суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным, передает NUR.KZ.

Трансляция оглашения решения, которое приняла судебная коллегия, велась на официальном YouTube-канале Верховного суда РК.

В итоге, приговор первой инстанции было решено оставить без изменений.

Напомним, сегодня в Астане прошло апелляционное судебное заседание по уголовному делу в отношении Бишимбаева и Байжанова. Первую и вторую части трансляции можно найти здесь.

Дело Бишимбаева и Байжанова

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, – Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января.

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных.

13 мая был оглашен приговор по делу. За убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

10 июня в суд Астаны поступила апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова.

В своих апелляционных жалобах заявители просили:

оправдать Бахытжана Байжанова ввиду отсутствия в его действиях состава преступления;

ввиду отсутствия в его действиях состава преступления; изменить приговор Куандыку Бишимбаеву в части обвинения по пункту 5 части 2 статьи 99 УК (убийство с особой жестокостью), переквалифицировав его действия на часть 3 статьи 106 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) со снижением наказания в соответствии с измененной квалификацией, а также отменить приговор с направлением дела на новое рассмотрение.