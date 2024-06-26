"Кормилец и защитник семьи": жена Байжанова попросила отменить ему приговор

Жена Бахытжана Байжанова, осужденного за недонесение об убийстве Салтанат Нукеновой, выступила в суде в защиту мужа, передает корреспондент NUR.KZ.

Айнур Кульдеева, общественный защитник и жена Байжанова, выступила сразу после его защитников.

"Я полностью поддерживаю адвокатов. Обвинительный акт против Байжанова строится на его собственных показаниях. Однако стоит отметить важный момент - в этот акт обвинения включены убеждения, будто Байжанов знал о совершении особо тяжкого преступления, но эти утверждения основаны на предположениях без каких-либо доказательств.

У нас с Байжановым маленькие дети. Байжанов - единственный кормилец и защитник семьи - сидит за решеткой по недоказанному обвинению. Я нахожусь в декретном отпуске и у меня нет возможности выйти на работу, у нас есть кредиты, ипотека. В этом году наш старший сын идет в школу, финансовые расходы и воспитание детей легло на мои плечи", - говорит жена.

Она добавила, что старший сын дважды перенес операцию под наркозом.

"Это сильно влияет на здоровье. Чтобы ему восстановить иммунитет, за ним нужно постоянно ухаживать. Прошу отменить приговор и направить дело на новое судебное разбирательство", - добавила женщина.

Напомним, 10 июня в суд Астаны поступила апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова. В своих апелляционных жалобах заявители просили:

оправдать Бахытжана Байжанова ввиду отсутствия в его действиях состава преступления;

ввиду отсутствия в его действиях состава преступления; изменить приговор Куандыку Бишимбаеву в части обвинения по пункту 5 части 2 статьи 99 УК (убийство с особой жестокостью), переквалифицировав его действия на часть 3 статьи 106 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) со снижением наказания в соответствии с измененной квалификацией, а также отменить приговор с направлением дела на новое рассмотрение.

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль Рахметуллина заявила, что срок рассмотрения апелляционной жалобы составляет один месяц.

Дело Бишимбаева и Байжанова

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.Следствие по данному делу завершилось в начале января.

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

Судил обоих суд присяжных.13 мая был оглашен приговор по делу. За убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.