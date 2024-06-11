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Апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова поступила в суд Астаны

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Бишимбаев и Байжанов
Бишимбаев и Байжанов. Фото: t.me/Jogargy_sot

В судебном кабинете по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова появилась информация о поступившей сегодня в суд Астаны апелляционной жалобе, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно данным судебного кабинета, сегодня в апелляционной инстанции суда Астаны начато дело по апелляционной жалобе – она передана судье.

Ознакомиться с подробностями поданной жалобы невозможно, поскольку данные по делу Бишимбаева и Байжанова продолжают оставаться закрытыми для прочтения.

Информацию о поступлении апелляционной жалобы также корреспонденту NUR.KZ подтвердили в пресс-службе суда Астаны.

Скриншот страницы судебного кабинета
Скриншот страницы судебного кабинета: office.sud.kz

Напомним, в конце мая адвокат Бишимбаева заявлял, что осужденный подал апелляцию по своему делу. Также адвокат Байжанова ранее сообщал, что его подзащитный тоже подал апелляционную жалобу.

Кроме того, мы писали о том, что отец Куандыка Бишимбаева подал заявление в полицию.

Дело Бишимбаева и Байжанова

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, – Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.

В результате суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

При этом Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2115555-apellyacionnaya-zhaloba-po-delu-bishimbaeva-i-bayzhanova-postupila-v-sud-astany/

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