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Назначена дата рассмотрения апелляции по делу Бишимбаева

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Куандык Бишимбаев
Куандык Бишимбаев. Фото: t.me/Jogargy_sot

Судебное заседание, на котором будут рассмотрены апелляционные жалобы Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова, назначили на 26 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Астаны.

Сообщается, что уголовное дело в отношении Бишимбаева К. и Байжанова Б. поступило в апелляционную инстанцию.

В суде напомнили, что 13 мая 2024 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны был вынесен приговор в отношении осужденных Бишимбаева и Байжанова.

После оглашения приговора в установленные законом сроки поступили апелляционные жалобы на приговор от осужденных и их защитников.

В своих апелляционных жалобах они просили:

  • оправдать Бахытжана Байжанова ввиду отсутствия в его действиях состава преступления;
  • изменить приговор Куандыку Бишимбаеву в части обвинения по пункту 5 части 2 статьи 99 УК (убийство с особой жестокостью), переквалифицировав его действия на часть 3 статьи 106 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) со снижением наказания в соответствии с измененной квалификацией, а также отменить приговор с направлением дела на новое рассмотрение.

"10 июня 2024 года уголовное дело в отношении Бишимбаева К. и Байжанова Б. поступило в суд города Астаны.

Постановлением судьи от 11 июня текущего года дело назначено к рассмотрению на 26 июня 2024 года в 10:00", – говорится в сообщении суда.

Заседание будет проходить в здании суда Астаны.

Напомним, ранее Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

При этом, по части 3 статьи 106 УК РК, на которую просят переквалифицировать обвинение Бишимбаева, наказание составляет от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без.

Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

Дело Бишимбаева и Байжанова

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, – Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2115759-naznachena-data-rassmotreniya-apellyacii-po-delu-bishimbaeva/

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