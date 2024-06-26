Адвокаты Бишимбаева раскрыли фамилии присяжных, участвовавших в суде

Выступая на рассмотрении апелляционной жалобы по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова, адвокаты Бишимбаева назвали фамилии двух присяжных, передает корреспондент NUR.KZ.

Сначала адвокат Ерлан Газымжанов, говоря о нарушении со стороны присяжной №4, назвал ее фамилию. А после его коллега адвокат Кусаинова, говоря об отборе кандидатов в присяжные заседатели, назвала фамилию кандидата №52. Затем она сообщила, что данный кандидат был выбран присяжным под номером пять.

После этого председательствующая судья Ергалиева обратилась к адвокату Кусаиновой.

"Адвокат, пожалуйста, можно фамилии не называть присяжных заседателей? Только номера", - сказала судья.

Отметим, что с самого начала процесса по делу об убийстве Салтанат Нукеновой в Верховном суде журналистам сообщали, что фото- и видеосъемка коллегии присяжных заседателей запрещена. Речь касается именно раскрытия личности присяжных - при этом на процессе их видят все участники, в том числе и находящиеся в зале СМИ. В онлайн-трансляциях по делу камеру на присяжных не направляют.

Помимо этого, представители судебной системы еще до отбора кандидатов в присяжные заседатели сообщали, что отбор проводится в закрытом судебном заседании для исключения возможности раскрытия личностей присяжных.

Напомним, сегодня, 26 июня в столичном суде началось рассмотрение апелляционной жалобы по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова.

Во время процесса адвокат Ерлан Газымжанов заявил о нарушении со стороны одной из присяжных, сказав, что она "контактировала с людьми в соцсетях".

Также правозащитник сообщил, что обнаружил 20 видов нарушений во время судебного процесса.

Дело Бишимбаева и Байжанова

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных.

13 мая был оглашен приговор по делу. За убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.