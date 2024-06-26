"Контактировала с людьми в соцсетях": адвокат Бишимбаева заявил о нарушении со стороны присяжной

На рассмотрении апелляционной жалобы по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова адвокат Ерлан Газымжанов заявил о нарушении со стороны присяжной, передает NUR.KZ.

"Одно из важных нарушений, которые должны повлечь отмену приговора, - одна из присяжных контактировала в соцсетях с пользователями, рассказывала о судебных разбирательствах, собирала информацию из других источников. Это присяжная под номером четыре.

После окончания судебного следствия я просматривал публикацию на странице Борейко (журналист Вадим Борейко - прим. ред.), где обнаружил следующие факты: 27 марта под указанной публикацией присяжная №4 со своего аккаунта оставила коммент: "Я была выбрана присяжным - и выборы были честными и беспристрастными", - сообщил Газымжанов.

Под комментарием несколько пользователей стали оказывать на нее давление, заявил адвокат.

"Обвиняя в получении денег от Бишимбаева, угрожая ей оказаться рядом с Бишимбаевым, обращаясь с просьбой передать присяжным, что за них будут молиться или проклинать", - сообщил адвокат.

После правозащитник зачитал и другие комментарии присяжной из соцсетей.

"Мы, присяжные, - простые люди, и многие были против. Среди нас девушка с маленьким ребенком: очень просила отпустить, но суд отказал. Я, как и вы, до последнего не верила, что все будет честно, думала, нас для галочки выбрали, и мы отметимся и уйдем. Но когда остались люди разного ранга и возраста, мы поняли, что все честно, чему я была удивлена. На нас не оказывали давления ни суд, ни Бишимбаев. Просто мать Бишимбаева пристально смотрела на нас.

Также заседатель подписалась на аккаунт эксперта Халимназарова в ходе слушания, который критиковал на странице заключения московских экспертов. Она подписалась на аккаунт Айтбека (Амангельды, брат погибшей - прим. ред.), где он выставлял информацию в своей интерпретации и часто говорил о судимости Бишимбаева, говорил, что Бишимбаев сбил мальчика, что оказалось ложным, говорил, что Бишимбаев не сидел и дома был, а по вечерам отмечался", - сказал адвокат.

Также Газымжанов добавил, что присяжные не вправе вступать в контакт с лицами, не входящими в состав суда и собирать сведения.

В пресс-службе судов города Астаны корреспонденту NUR.KZ ответили, что информации по этому случаю у них нет.

Также корреспондент NUR.KZ обратился за разъяснением к представителям Верховного суда.

Напомним, 10 июня в суд Астаны поступила апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова. В своих апелляционных жалобах заявители просили:

оправдать Бахытжана Байжанова ввиду отсутствия в его действиях состава преступления;

изменить приговор Куандыку Бишимбаеву в части обвинения по пункту 5 части 2 статьи 99 УК (убийство с особой жестокостью), переквалифицировав его действия на часть 3 статьи 106 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) со снижением наказания в соответствии с измененной квалификацией, а также отменить приговор с направлением дела на новое рассмотрение.

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль Рахметуллина заявила, что срок рассмотрения апелляционной жалобы составляет один месяц.

Дело Бишимбаева и Байжанова

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных.

13 мая был оглашен приговор по делу. За убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.