Суд Астаны вынес решение по апелляционной жалобе Бишимбаева и Байжанова

Городской суд Астаны вынес решение по апелляционным жалобам Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор первой инстанции решено оставить без изменений, передает корреспондент NUR.KZ.

"Приговор МСУД Астаны от 13 мая 2024 года в отношении Бишимбаева и Байжанова оставить без изменений. Апелляционные жалобы их защитников – без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу после оглашения. Судебные акты могут быть обжалованы в кассационном порядке," - заявила судья Шынар Ергалиева.

Суд разъяснил мотивы принятого решения.

"Изучив материалы дела, протоколы и доводы апелляционной жалобы коллегия пришла к выводам об обоснованности и законности приговора суда первой инстанции.

Нарушений при формировании присяжных, которые могли повлиять на постановление приговора, не допущено. Доводы жалобы защиты о том, что судья нарушила при отборе кандидатов при освобождении четырех кандидатов от участия в деле, несостоятельны. Доводы о том, что более половины из 12 заседателей имеют предубеждения, не нашли подтверждения", - заявила судья.

Принятые судом решения о признании доказательств недопустимыми правильно мотивированны и коллегия с указанными решения согласилась.

По заявлению Байжанова были приняты меры, отметила судья. Она добавила, что все вопросы для присяжных обсуждались, а существенных нарушений не усмотрено, так что оснований для отмены приговора и направления на новое разбирательство коллегия не установила.

Также коллегия судей не усмотрела в приговоре Бишимбаева оснований для применении закона о менее тяжком преступлении и снижения срока наказания.

Напомним, 10 июня в суд Астаны поступила апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова. В своих апелляционных жалобах заявители просили:

оправдать Бахытжана Байжанова ввиду отсутствия в его действиях состава преступления;

ввиду отсутствия в его действиях состава преступления; изменить приговор Куандыку Бишимбаеву в части обвинения по пункту 5 части 2 статьи 99 УК (убийство с особой жестокостью), переквалифицировав его действия на часть 3 статьи 106 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) со снижением наказания в соответствии с измененной квалификацией, а также отменить приговор с направлением дела на новое рассмотрение.

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль Рахметуллина заявила, что срок рассмотрения апелляционной жалобы составляет один месяц.

Сегодня защитники Бишимбаева попросили переквалифицировать статью их подзащитному на более мягкую, а в части истязания и вовсе отменить приговор. Об отмене приговора просили и адвокаты Байжанова.

адвокаты потерпевшей стороны попросили не отменять приговор осужденным. Айтбек Амангешльды также выступил в суде с аналогичной просьбой.

Дело Бишимбаева и Байжанова

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.Следствие по данному делу завершилось в начале января.

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

Судил обоих суд присяжных.13 мая был оглашен приговор по делу. За убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.