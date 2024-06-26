Заседание суда по апелляции Бишимбаева: онлайн-трансляция

В Астане продолжается заседание суда, рассматривающего апелляционную жалобу по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова, передает NUR.KZ.

Слушание транслируется онлайн на официальном YouTube-канале Верховного суда РК.

Напомним, апелляционное судебное заседание по уголовному делу в отношении Бишимбаева и Байжанова началось сегодня, 26 июня, в суде Астаны.

Первым выступил адвокат Бишимбаева Ерлан Газымжанов. Он заявил о нарушениях при формировании коллегии присяжных. Именно это, по мнению Газымжанова, является основанием для отмены решения суда.

Также он заявлял, что присяжная под номером 4 контактировала в соцсетях с пользователями, рассказывала о судебных разбирательствах и собирала информацию из других источников.

Кроме того, выступая сегодня на рассмотрении апелляционной жалобы, адвокаты Бишимбаева назвали фамилии двух присяжных.

Позже адвокат Куандыка Бишимбаева Назкен Кусаинова назвала возможный срок окончания суда.

Дело Бишимбаева и Байжанова

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных.

13 мая был оглашен приговор по делу. За убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

10 июня в суд Астаны поступила апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова.

В своих апелляционных жалобах заявители просили:

оправдать Бахытжана Байжанова ввиду отсутствия в его действиях состава преступления;

ввиду отсутствия в его действиях состава преступления; изменить приговор Куандыку Бишимбаеву в части обвинения по пункту 5 части 2 статьи 99 УК (убийство с особой жестокостью), переквалифицировав его действия на часть 3 статьи 106 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) со снижением наказания в соответствии с измененной квалификацией, а также отменить приговор с направлением дела на новое рассмотрение.