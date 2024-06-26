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"Обнаружил 20 видов": адвокат Бишимбаева заявил о нарушениях во время судебного процесса

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Суд по делу Куандыка Бишимбаева
Суд по делу Куандыка Бишимбаева. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

В Астане сегодня проходит рассмотрение апелляционной жалобы по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Первым выступил адвокат Бишимбаева Ерлан Газымжанов, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Газымжанов заявил, что первое нарушение судья Кульбаева якобы допустила еще при формировании коллегии присяжных.

"Судья выясняет, у кого есть сыновья примерно возраста подсудимого, и четырех кандидатов самолично отводит. По мнению защиты, если бы судья не нарушила порядок, из этих четырех кандидатов один мог бы попасть в основной состав и голосовать. Вердикт мог бы быть другим", - объяснил адвокат.

По его мнению, этот факт попадает под основание для отмены решения суда.

Напомним, 10 июня в суд Астаны поступила апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова. В своих апелляционных жалобах заявители просили:

  • оправдать Бахытжана Байжанова ввиду отсутствия в его действиях состава преступления;
  • изменить приговор Куандыку Бишимбаеву в части обвинения по пункту 5 части 2 статьи 99 УК (убийство с особой жестокостью), переквалифицировав его действия на часть 3 статьи 106 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) со снижением наказания в соответствии с измененной квалификацией, а также отменить приговор с направлением дела на новое рассмотрение.

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль Рахметуллина заявила, что срок рассмотрения апелляционной жалобы составляет один месяц.

Дело Бишимбаева и Байжанова

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных.

13 мая был оглашен приговор по делу. За убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2124060-obnaruzhil-20-vidov-advokat-bishimbaeva-zayavil-o-narusheniyah-vo-vremya-sudebnogo-processa/

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