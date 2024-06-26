"Судья – не Ванга": Айтбек Амангельды жестко ответил адвокатам Бишимбаева и Байжанова

Брат убитой Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды выступил в суде по апелляционной жалобе Бишимбаева. Он попросил не отменять приговор осужденным, передает корреспондент NUR.KZ.

Айтбек Амангельды полностью поддержал возражения своих представителей и заявил, что прокомментирует все возражения защитников осужденных.

"Если начать с заявления Газымжанова, то в рамках суда первой инстанции больше всего нарушений было проведено с его стороны. Судьей Кульбаевой проводились разъяснения, что такое УПК и как он работает в Казахстане. Вдобавок к этому, в тот период, когда адвокаты Рамазанова и Кусаинова опоздали и их не запускали, Газымжанов заявил отвод судье в присутствии присяжных, что было процессуальным нарушением.

Если говорить по 20 нарушениям, которые заявлялись с их стороны, если говорить о московских экспертах, которые были признаны недопустимыми, при этом далее сторона защиты использовала российскую экспертизу в рамках прений и использовала распечатанные и увеличенные материалы для демонстрации.

По ситуации с Байжановым и Мусиным: мы все люди и судья – не Ванга, чтобы знать, что Байжанов заявит, что его притесняют или его права нарушаются. Здесь о том, что он мог заявить, могли знать только его защитники. Касательно телефона и требований открыть телефон Бишимбаева, судья удовлетворила ходатайство Газымжанова. При этом как только он получил телефон в руки, его руки "ушли" под стол с телефон и он начал производить какие-то действия. Поэтому ему было запрещено использовать телефон самостоятельно", – сообщил Амангельды.

Он добавил, что Кусаинова допустила несколько нарушений в рамках суда – она ввела суд в заблуждение тем, что обещала продемонстрировать фотографии из материалов дела, но показала фото, сделанные после завершения следственных действий, говорит он.

"Касательно заявления Рамазановой, текущий суд рассматривает нарушения УПК, а не то, как "ТикТок" смотрит на весь суд и как отзывается об участниках процесса. Касательно Алии (Омаровой – прим.ред.) – она юрист-консультант и мною было заявлено ходатайство, которое было поддержано и в течение суда никто из защитников не заявлял никаких протестов по ее участию.

Если обратить внимание на выступление адвоката Ынтыкбаева, это были новые прения, где рассказывались факты, которые говорились не раз. Его заявления, что Байжанов - кормилец и что денег не хватает у семьи - всем известно и доступно в открытых источниках, какое имущество Бишимбаева зарегистрировано на Байжанова, в том числе, его жена имеет доступ к этому имуществу. И тот "Лексус", на котором она приезжала в суд, можно продать и четыре года прожить, я думаю", – заявил Айтбек.

Амангельды добавил, что адвокат Секеров, по его словам, в рамках суда включил трансляцию в "ТикТок" и зарабатывал на этом деньги, при этом не получив разрешение судьи. Когда судья узнала об этом, она запретила вести трансляцию, говорит Айтбек Амангельды.

"И касательно общественного резонанса вокруг этого дела – он был с первого дня. Трансляцию никто не запрашивал из сторон и никто не был против. Публичное освещение этого дела и резонанс, которые повлияли негативно на дело – ребята, об этом надо было в начале думать, когда вы соглашались и требовали открытого суда.

Касательно психолога, что Байжанов всегда говорит правду – мы не можем слушать каждого, кто в интернете что-то говорит. Это суд, а не социальные сети. В целом я поддерживаю все возражения своих представителей и прошу оставить приговоры Бишимбаеву и Байжанову без изменений", – заключил брат убитой.

Напомним, 10 июня в суд Астаны поступила апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова. В своих апелляционных жалобах заявители просили:

оправдать Бахытжана Байжанова ввиду отсутствия в его действиях состава преступления;

ввиду отсутствия в его действиях состава преступления; изменить приговор Куандыку Бишимбаеву в части обвинения по пункту 5 части 2 статьи 99 УК (убийство с особой жестокостью), переквалифицировав его действия на часть 3 статьи 106 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) со снижением наказания в соответствии с измененной квалификацией, а также отменить приговор с направлением дела на новое рассмотрение.

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль Рахметуллина заявила, что срок рассмотрения апелляционной жалобы составляет один месяц.

Дело Бишимбаева и Байжанова

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.Следствие по данному делу завершилось в начале января.

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

Судил обоих суд присяжных.13 мая был оглашен приговор по делу.

За убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.