Отменить приговор Байжанову попросил его адвокат в апелляционном суде

На заседании апелляционной инстанции в суде Астаны адвокат осужденного Бахытжана Байжанова попросил "полностью отменить приговор" его подзащитному и пересмотреть дело, передает корреспондент NUR.KZ.

Адвокат Байжанова Газиз Ынтыкбаев заявил, что для вынесших приговор присяжных заседателей были некорректно составлены вопросы - это ухудшило положение Байжанова и лишило его возможности на оправдание.

Как и в основном судебном разбирательстве, он настаивал - Байжанов не мог помогать скрыть следы преступления, потому что он не знал о смерти Салтанат Нукеновой.

"Байжанов ранее не судим, у него положительная характеристика, не употребляет алкоголь, воспитывает 3-х детей, жена не может работать, но суд назначил ему самое суровое наказание - 4 года лишения свободы. Как это возможно? Почему рецидивисты и ранее судимые получают меньше, а Байжанов - максимальное наказание", - заявил адвокат.

При этом Ынтыкбаев запросил для своего подзащитного не смягчение наказания, а полную отмену.

"Я прошу отменить приговор в отношении Байжанова в полном объеме с направлением дела на новое судебное разбирательство", - заявил защитник.

Сегодня, 26 июня, в столичном суде началось рассмотрение апелляционной жалобы по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Адвокаты экс-министра заявили о нарушениях во время судебного процесса, а также раскрыли фамилии присяжных заседателей.

Позже защитник Бишимбаева Назкен Кусаинова выразила мнение, что данный процесс может завершиться сегодня.

Напомним, 10 июня в суд Астаны поступила апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова.

В своих апелляционных жалобах заявители просили:

оправдать Бахытжана Байжанова ввиду отсутствия в его действиях состава преступления;

ввиду отсутствия в его действиях состава преступления; изменить приговор Куандыку Бишимбаеву в части обвинения по пункту 5 части 2 статьи 99 УК (убийство с особой жестокостью), переквалифицировав его действия на часть 3 статьи 106 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) со снижением наказания в соответствии с измененной квалификацией, а также отменить приговор с направлением дела на новое рассмотрение.

Дело Бишимбаева и Байжанова

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. 12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных.

13 мая был оглашен приговор по делу. За убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.