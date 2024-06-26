Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Адвокаты семьи Нукеновых попросили не изменять приговор Бишимбаеву и Байжанову

Опубликовано:

Бишимбаев и Байжанов
Бишимбаев и Байжанов. Фото: t.me/Jogargy_sot

На заседании апелляционной инстанции суда Астаны выступили адвокаты семьи Нукеновых – они попросили оставить приговоры Байжанова и Бишимбаева без изменений, передает корреспондент NUR.KZ.

"Никаких оснований для отмены приговора не имеется, прошу оставить апелляционные жалобы без рассмотрения, а приговор — без изменения", — заявила адвокат Жанна Уразбахова.

Она заявила, что никаких нарушений в судебном процессе, на которые указывали адвокаты Куандыка Бишимбаева и Бакытжана Байжанова, нет.

"Я полагаю, что с доводами апелляционных жалоб коллегия ознакомлена, и ознакомлена со всеми доказательствами, которые послужили безусловным основанием для мнения присяжных в признании подсудимых виновными. Наказание, назначенное судом, в полной мере соответствует требованиям УК. Поэтому я прошу апелляционные жалобы оставить без удовлетворения, а приговор суда оставить без изменений", — также высказался адвокат Игорь Вранчев.

Адвокат Дамир Ишмамбетов заявил, что доводы защитников и осужденных голословны. По его мнению, действия Бишимбаева и Байжанова квалифицированы правильно.

Представитель стороны потерпевших Алия Омарова также присоединилась к мнению своих коллег и попросила оставить приговор осужденным без изменения.

Сегодня, 26 июня, в столичном суде началось рассмотрение апелляционной жалобы по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Адвокаты экс-министра заявили о нарушениях во время судебного процесса, а также раскрыли фамилии присяжных заседателей.

Позже защитник Бишимбаева Назкен Кусаинова выразила мнение, что данный процесс может завершиться сегодня.

Также адвокат Байжанова также просил полностью отменить приговор и пересмотреть дело. Также в суде выступила жена Бахытжана Байжанова, заявив, что ее муж – единственный кормилец и защитник семьи – "сидит за решеткой по недоказанному обвинению".

Напомним, 10 июня в суд Астаны поступила апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова.

В своих апелляционных жалобах заявители просили:

  • оправдать Бахытжана Байжанова ввиду отсутствия в его действиях состава преступления;
  • изменить приговор Куандыку Бишимбаеву в части обвинения по пункту 5 части 2 статьи 99 УК (убийство с особой жестокостью), переквалифицировав его действия на часть 3 статьи 106 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) со снижением наказания в соответствии с измененной квалификацией, а также отменить приговор с направлением дела на новое рассмотрение.

Дело Бишимбаева и Байжанова

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова — гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, — Бахытжана Байжанова. Следствие по данному делу завершилось в начале января.

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных.13 мая был оглашен приговор по делу.

За убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2124459-advokaty-semi-nukenovyh-poprosili-ne-izmenyat-prigovor-bishimbaevu-i-bayzhanovu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie