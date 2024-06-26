Адвокаты семьи Нукеновых попросили не изменять приговор Бишимбаеву и Байжанову

На заседании апелляционной инстанции суда Астаны выступили адвокаты семьи Нукеновых – они попросили оставить приговоры Байжанова и Бишимбаева без изменений, передает корреспондент NUR.KZ.

"Никаких оснований для отмены приговора не имеется, прошу оставить апелляционные жалобы без рассмотрения, а приговор — без изменения", — заявила адвокат Жанна Уразбахова.

Она заявила, что никаких нарушений в судебном процессе, на которые указывали адвокаты Куандыка Бишимбаева и Бакытжана Байжанова, нет.

"Я полагаю, что с доводами апелляционных жалоб коллегия ознакомлена, и ознакомлена со всеми доказательствами, которые послужили безусловным основанием для мнения присяжных в признании подсудимых виновными. Наказание, назначенное судом, в полной мере соответствует требованиям УК. Поэтому я прошу апелляционные жалобы оставить без удовлетворения, а приговор суда оставить без изменений", — также высказался адвокат Игорь Вранчев.

Адвокат Дамир Ишмамбетов заявил, что доводы защитников и осужденных голословны. По его мнению, действия Бишимбаева и Байжанова квалифицированы правильно.

Представитель стороны потерпевших Алия Омарова также присоединилась к мнению своих коллег и попросила оставить приговор осужденным без изменения.

Сегодня, 26 июня, в столичном суде началось рассмотрение апелляционной жалобы по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Адвокаты экс-министра заявили о нарушениях во время судебного процесса, а также раскрыли фамилии присяжных заседателей.

Позже защитник Бишимбаева Назкен Кусаинова выразила мнение, что данный процесс может завершиться сегодня.

Также адвокат Байжанова также просил полностью отменить приговор и пересмотреть дело. Также в суде выступила жена Бахытжана Байжанова, заявив, что ее муж – единственный кормилец и защитник семьи – "сидит за решеткой по недоказанному обвинению".

Напомним, 10 июня в суд Астаны поступила апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова.

В своих апелляционных жалобах заявители просили:

оправдать Бахытжана Байжанова ввиду отсутствия в его действиях состава преступления;

ввиду отсутствия в его действиях состава преступления; изменить приговор Куандыку Бишимбаеву в части обвинения по пункту 5 части 2 статьи 99 УК (убийство с особой жестокостью), переквалифицировав его действия на часть 3 статьи 106 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) со снижением наказания в соответствии с измененной квалификацией, а также отменить приговор с направлением дела на новое рассмотрение.

Дело Бишимбаева и Байжанова

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова — гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, — Бахытжана Байжанова. Следствие по данному делу завершилось в начале января.

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных.13 мая был оглашен приговор по делу.

За убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.