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"Правда, я так понял, никому не нужна": Бишимбаев на апелляционном суде

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Куандык Бишимбаев с адвокатом
Бишимбаев с адвокатом. Фото: t.me/Jogargy_sot

Вторая часть заседания по апелляционным жалобам Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова началась со слов первого - он коротко высказался в поддержку своих адвокатов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я полностью поддерживаю доводы адвокатов. Все, что было изложено - действительно, мне и моей стороне не было дано возможности представить доказательства моей меньшей степени вины. Я об этом неоднократно во время суда (говорил - прим. ред.) Нам не дали даже толком ознакомиться с материалами.

Правда, я так понял, никому не нужна, решение уже было вынесено заранее, поэтому я не знаю. Все уже было сказано, мне остается только сказать, что я поддерживаю позицию своих адвокатов", - заявил Куандык Бишимбаев.

Отметим, что в первой части заседания до перерыва на обед в суде со своими возражениями успели выступить все три адвоката Бишимбаева.

Сегодня, 26 июня, в столичном суде началось рассмотрение апелляционной жалобы по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Адвокаты экс-министра заявили о нарушениях во время судебного процесса, а также раскрыли фамилии присяжных заседателей.

Позже защитник Бишимбаева Назкен Кусаинова выразила мнение, что данный процесс может завершиться сегодня.

Напомним, 10 июня в суд Астаны поступила апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова.

В своих апелляционных жалобах заявители просили:

  • оправдать Бахытжана Байжанова ввиду отсутствия в его действиях состава преступления;
  • изменить приговор Куандыку Бишимбаеву в части обвинения по пункту 5 части 2 статьи 99 УК (убийство с особой жестокостью), переквалифицировав его действия на часть 3 статьи 106 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) со снижением наказания в соответствии с измененной квалификацией, а также отменить приговор с направлением дела на новое рассмотрение.

Дело Бишимбаева и Байжанова

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. 12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных.

13 мая был оглашен приговор по делу. За убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2124354-pravda-ya-tak-ponyal-nikomu-ne-nuzhna-bishimbaev-na-apellyacionnom-sude/

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