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"Меня незаконно осудили": Байжанов обратился к судьям

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Бахытжан Байжанов
Бахытжан Байжанов. Фото: t.me/Jogargy_sot

В апелляционной инстанции суда Астаны выступил осужденный Бахытжан Байжанов – он попросил судей восстановить его веру в правосудие и отменить приговор, передает корреспондент NUR.KZ.

"На первом суде я почти не имел шансов на справедливый приговор, основанный на законе. Мои опасения подтвердились, когда суд зачитал свой вопрос для присяжных перед тем, как уйти в совещательную комнату – доказаны ли действия, о которых я сам сообщил следователю и суду.

Конечно, доказаны. (…) Когда я сам открыто говорю о них, не отрицая ни одного из них. Разве присяжные могут сказать, что они не доказаны?" – заявил Байжанов.

Он уточнил, что под "доказанными действиями" он подразумевает удаление записей с камер видеонаблюдения, роспуск сотрудников ресторана в день смерти Салтанат Нукеновой и так далее.

Как и на главном судебном разбирательстве, Байжанов настаивает, что когда он прибыл в ресторан, Салтанат была еще жива, поэтому его не могли осудить за умышленное сокрытие убийства.

Он попросил отменить приговор и начать по его эпизоду новое судебное разбирательство.

"Я полностью не согласен, меня незаконно осудили. Уважаемые коллеги (обращается к судьям – прим. ред.), сегодня вы имеете власть исправить эту ошибку, доказать, что наша система способна на справедливость, что она защищает, а не разрушает.

Я прошу вас внимательно пересмотреть факты моего дела, сделать все возможное, чтобы правосудие восторжествовало, и чтобы каждый человек вне зависимости от обстоятельств мог рассчитывать на справедливое и равноправное отношение в суде.

Мои надежды и будущее моей семьи теперь в ваших руках. Помогите восстановить мою веру в правосудие, поскольку я не совершал преступление, и моя вина не доказана. Прошу отменить приговор в полном объеме, и направить дело на новое судебное разбирательство", – заявил Байжанов.

Ранее его адвокат также просил полностью отменить приговор и пересмотреть дело. Также в суде выступила жена Бахытжана Байжанова, заявив, что ее муж – единственный кормилец и защитник семьи – "сидит за решеткой по недоказанному обвинению".

Напомним, 13 мая был оглашен приговор по делу. За убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

10 июня в суд Астаны поступила апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова.В своих апелляционных жалобах заявители просили:

  • оправдать Бахытжана Байжанова ввиду отсутствия в его действиях состава преступления;
  • изменить приговор Куандыку Бишимбаеву в части обвинения по пункту 5 части 2 статьи 99 УК (убийство с особой жестокостью), переквалифицировав его действия на часть 3 статьи 106 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) со снижением наказания в соответствии с измененной квалификацией, а также отменить приговор с направлением дела на новое рассмотрение.

Сегодня в суде Астаны началось апелляционное судебное заседание по уголовному делу в отношении Бишимбаева и Байжанова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2124426-menya-nezakonno-osudili-bayzhanov-obratilsya-k-sudyam/

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