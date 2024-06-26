"Свобода слова": прокурор ответил адвокату Бишимбаева по поводу контактов присяжной в Сети

Прокурор по делу Бишимбаева Арман Кизикен прокомментировал заявление адвоката Газымжанова о том, что одна из присяжных контактировала в соцсетях с людьми, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня адвокат заявил, что одна из присяжных контактировала в соцсетях с пользователями, рассказывала о судебных разбирательствах, собирала информацию из других источников, а также объявила в комментариях, что она является присяжной по делу и подписалась на Айтбека Амангельды, проходящего по делу потерпевшим.

"Что касается доводов о вступлении присяжным в контакт с лицами, не входящими в состав суда, и якобы оказанном давлении. Я считаю, здесь сторона защиты, мягко говоря, утрирует ситуацию.

Во-первых, это нельзя назвать вступлением в контакт, в комментариях присяжный ничего не сообщил касательно обстоятельств дела, какие-либо сведения не сообщал и не собирал.

Во-вторых, статья 20 Конституции предусматривает свободу слова. Что касается подписки на страницу потерпевшего Амангельды, а также эксперта Халимназарова - это волеизъявление каждого человека", - заявил Арман Кизикен.

Гособвинитель отметил, что расценивать комментарии как давление нельзя, потому что перед каждым заседанием выяснялось у присяжных об оказании давления на них. Однако таковых заявлений от присяжных не поступало, добавил он.

Напомним, 10 июня в суд Астаны поступила апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова. В своих апелляционных жалобах заявители просили:

оправдать Бахытжана Байжанова ввиду отсутствия в его действиях состава преступления;

ввиду отсутствия в его действиях состава преступления; изменить приговор Куандыку Бишимбаеву в части обвинения по пункту 5 части 2 статьи 99 УК (убийство с особой жестокостью), переквалифицировав его действия на часть 3 статьи 106 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) со снижением наказания в соответствии с измененной квалификацией, а также отменить приговор с направлением дела на новое рассмотрение.

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль Рахметуллина заявила, что срок рассмотрения апелляционной жалобы составляет один месяц.

Дело Бишимбаева и Байжанова

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.Следствие по данному делу завершилось в начале января.

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

Судил обоих суд присяжных.13 мая был оглашен приговор по делу.

За убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.