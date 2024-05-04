"Продемонстрировал фотографии тела": брат Нукеновой попросил сделать замечание адвокату Бишимбаева

В Астане продолжаются прения в суде по делу Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я прошу обратить внимание на моменты, которые произошли в прениях. Кусаинова использовала материалы российской экспертизы, ссылалась на них, прошу суд вынести постановление по этому поводу для Кусаиновой.

Газымжанов решил публично продемонстрировать фотографии тела Салтанат, они уже в интернете. Это было единственное, о чем я просил – чтобы эти кадры не выходили за рамки суда", - говорит Айтбек Амангельды.

Потерпевший добавил, что фото появились во всех новостях, тогда как он просил, чтобы его родители этого не видели.

"Рамазанова выходит вообще за материалы уголовного дела и начинает рассказывать сказки, что Салтанат никто никогда не делал предложение. Вы откуда знаете, вы жили с нами всю жизнь?", - заявил Айтбек.

На это судья сделала замечание потерпевшему, отметив, что нужно обращаться к суду.

Айтбек отметил, что прения защитников Байжанова не стоит комментировать, так как там "один гонор и никакой логики".

"Если перейти к общественным защитникам, в первую очередь матери Бишимбаева. Это, видимо, у них семейное, она считает, что их семья выше экспертов и ей лучше известно, была ли Салтанат пьяна в тот вечер.

Она считает себя выше закона, экспертов и всех остальных. Весь цинизм ее выступления поражает, когда на протяжении столько времени они оскверняют память Салтанат и нас еще благодарят. Благодарности не нужно, спасибо скажете после суда", - заявил Амангельды.

Он уверен, что жена Байжанова решила "поплакаться, что у них дочь, ребенок отца не видит".

"Мои родители точно так же не видят свою дочь", - сообщил брат погибшей.

Он считает, что Байжанову кто-то написал речь, и тот не понимает какие эмоции надо вкладывать и прочитал свой текст сухо. Айтбек Амангельды заявил, что это – издевательство над ним и его семьей.

Напомним, 2 мая судья Айжан Кульбаева объявила об окончании судебного следствия по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова - стороны перешли к судебным прениям.

На прениях выступила прокурор Айжан Аймаганова, которая наглядно показала объем смертельной гематомы погибшей Нукеновой.

Также прокурор Айжан Аймаганова высказалась о позиции подсудимого Бахытжана Байжанова, назвав ее "хитрой".

В суде также выступил брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды, который призвал присяжных не пытаться понять Бишимбаева.

Защитники потерпевшего охарактеризовали действия Бишимбаева и назвали их садистскими, а также озвучили версию, согласно которой в день смерти супруги экс-министр пытался создать себе алиби.

Также адвокат Алия Омарова озвучила страшные детали последнего дня жизни Салтанат Нукеновой, а Игорь Вранчев назвал Бишимбаева "элитарным паразитом" и призвал присяжных принять единственно верное решение.

Второй день прений начался с выступления стороны защиты. Адвокат Ерлан Газымжанов вступил в перепалку с судьей Айжан Кульбаевой. Также Газымжанов заявил, что Бишимбаев мог бы нанять киллера, если бы планировал убить Нукенову.

Также в суде выступила мать Куандыка Бишимбаева Альмира Нурлыбекова, которая ответила на заявление Вранчева, назвавшего ее сына паразитом. При этом мать подсудимого признала, что "потерпела полное фиаско в родительстве".

Также в суде выступил сам Бишимбаева. Он заявил, что Бахытжан Байжанов не был с ним в сговоре и ни в чем не виноват.

Также экс-министр рассказал, что долгое время не мог найти себе защитников, поскольку все отказывались работать с ним.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

Суд над Бишимбаевым и Байжановым начался 27 марта. Экс-министр, обвиняемый в убийстве жены, несколько раз озвучивал, что не признает своей вины. Даже после того, как в суд продемонстрировали жуткие видео с его телефона.