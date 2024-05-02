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"Он испытывал садистическую потребность": адвокат охарактеризовал действия Бишимбаева

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Куандык Бишимбаев в зале суда
Куандык Бишимбаев в зале суда. Фото: t.me/Jogargy_sot

Во время судебных прений выступил адвокат потерпевшей стороны Игорь Вранчев. Он заявил о садистических наклонностях Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

"На самом деле он получал огромное удовольствие, как он есть, по характеристикам его психологов, нарцисс и садист. Он испытывал садистическую потребность смакования того, что он сделал, и в ходе судебного заседания. И своими действиями он Салтанат убил не только 9 ноября. Он продолжал ее убивать здесь, на ваших глазах, родственников, всего мира - смаковал и получал удовольствие", - сообщил адвокат.

Далее Вранчев начинает рассуждать о том, как такое может быть у человека "вроде бы из нормальной семьи", который имел отношение к политической элите.

"Как так получилось? А так и получилось, что у этого человека садистические наклонности - это его воспитание. Он пришел к этому не 9 ноября, не 8 ноября, с этим он жил всю жизнь, и был всю жизнь таким. Это доказывается показаниями сотрудников, которые с ним работали. И весь интернет кипит информацией о том, что он представлял из себя как человек", - добавил Вранчев.

Отметим, сегодня в зале суда несколько человек пришли в футболках с надписью: "За Салтанат – пожизненное".

После суд над Бишимбаевым перешел к прениям. В суде рассказали, как они будут проходить.

Прокурор, выступая в прениях, с помощью бутылки и пакета с красной жидкостью показала, сколько крови образовалось в голове Нукеновой из-за травм.

Также Айжан Аймаганова заявила, что отдельные юристы и специалисты пытались дискредитировать обвинение в адрес Куандыка Бишимбаева. Обратившись к присяжным она отметила: "Все это – попытки запутать вас".

Затем брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды выступил во время судебных прений и рассказал об отношениях с сестрой. Также он высказался о Куандыке Бишимбаеве и призвал присяжных не стараться понять его.

Выступавшая следом адвокат стороны потерпевших Жанна Уразбахова отметила актерское мастерство Куандыка Бишимбаева, говоря о звонке в "скорую".

А другой адвокат потерпевшей стороны Дамир Ишмаметов рассказал, как, по его мнению, подсудимые планировали вывезти тело девушки из ресторана.

Следом адвокат потерпевшей стороны Алия Омарова во время прений рассказала жуткие подробности о последнем дне жизни девушки, когда Бишимбаев ее избивал. Судя по видео на телефоне Бишимбаева, он пытался заснять интимные места Нукеновой с целью унизить ее, сообщила адвокат.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2094530-on-ispytyval-sadisticheskuyu-potrebnost-advokat-oharakterizoval-deystviya-bishimbaeva/

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