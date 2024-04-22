Бишимбаев не признал вину в умышленном убийстве даже после просмотра в суде видео с его телефона

Куандык Бишимбаев в очередной раз не признал вину в убийстве с особой жестокостью даже после того, как в суде продемонстрировали жуткие видео с его телефона, передает корреспондент NUR.KZ.

"Посмотрев видео, мы убеждаемся в предъявленном вам обвинении. Вы также настаиваете на своих показаниях?" - спросила Бишимбаева прокурор.

"Я думаю, на видео видно - то, что вы изложили в обвинительном акте, не соответствует действительности. Вернувшись в VIP, на самом деле избиения дальше не было. Умышленного убийства с особой жестокостью я не совершал", - ответил Бишимбаев.

Отметим, во время исследования телефона Бишимбаева судья включила видеофайлы, датированные 9 ноября. На одном из видеофайлов слышны шорохи и непонятные шумы. На дальнейших видеофайлах Бишимбаев требует признаться в интимной связи с другим мужчиной, задавая один и тот же вопрос несколько раз. Девушке приходится поклясться "будущими детьми".

Также прокурор спросила Бишимбаева о том, как он нанес удар, после которого Нукенова упала на пол. Здесь прокурор и подсудимый стали спорить касаемо времени нанесения этого удара. Бишимбаев заявил: "Салтанат падала. Это было в четыре утра". На что прокурор ему ответила: "Вы лукавите, в 8:30 вы удар нанесли".

"Я хотел сказать, что понимаю, что это выглядит отвратительно и ужасно. Я не говорю, что я такой белый и пушистый. Но это совсем не та картинка, какой она была 12 часов спустя, когда мы вызывали скорую", - сказал Бишимбаев.

После видео с телефона Бишимбаева показали стороне обвинения. В том числе брату Салтанат Нукеновой Айтбеку Амангельды. От жутких видеокадров он несколько раз закрывал руками глаза. Большую часть времени просмотра файлов Айтбек Амангельды просидел в слезах, закрывая руками рот.

Напомним, на прошлом судебном заседании должны были исследовать телефон Куандыка Бишимбаева, однако подсудимый отказался дать суду пароль от своего телефона. А сегодня стало известно, что сотрудники КНБ в ходе досудебного расследования не смогли обойти код-пароль с телефона Куандыка Бишимбаева. Об этом рассказала судья.

Во второй половине дня Бишимбаев все-таки дал пароль от телефона судье.

Добавим, сегодня СМИ вновь разрешили освещать процесс из зала суда. После стало известно, что Ксения Собчак прилетела на суд по делу Бишимбаева в Астане.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Бишимбаев вину не признает.