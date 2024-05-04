"Издевался и измывался": адвокат сравнил гибель Салтанат Нукеновой с убийствами Чикатило

В суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой адвокат стороны потерпевших Игорь Вранчев заявил, что Куандык Бишимбаев намеренно измывался над своей женой, передает корреспондент NUR.KZ.

Адвокат Игорь Вранчев напомнил, как вчера на прениях адвокат Бишимбаева заявлял – если бы Бишимбаев хотел убить свою жену, он нанял бы киллера.

"Идет перечисление – если бы он действительно хотел ее убить, он взял бы киллера, и далее версия адвоката Газымжанова, который рассказал, как бы он сам поступил. Но мы разбираем не то, что Бишимбаев хотел убить и эту цель преследовал, и должен был получить от этого выгоду – нет, в том и смысл этого убийства, что основным мотивом была ревность. Ревность патологическая. Ревность болезненная.

В психиатрии такое состояние так и называется – бред ревности. Есть отдельный "синдром Отелло". Эти все качества присущи Бишимбаеву, с учетом его психологического портрета, который рисует его же психолог – о том, что у него есть нарциссизм, что он склонен к агрессии" - заявил адвокат.

Он добавил, что при таком нездоровом сознании Бишимбаеву не нужен был исполнитель, чтобы "избавиться от своей жены".

"Именно убийство на почве ревности – это желание самому все привести в исполнение. Ему не нужно было, чтобы кто-то сделал это. Он сделал это сам, он ее заставлял признаться. И 28 видео, которые он снял на телефон. Между ними интервалы (зачитывает интервал между каждым видео, в среднем это 1-3 минуты – прим.авт.)", - заявил Вранчев.

Адвокат сравнил убийство Бишимбаевым Салтанат с тем, как убивал Чикатило.

"Простой пример – для чего убивал Чикатило? У него были свои причины, которые здравым умом не объясняются. Человек хотел убивать. И здесь та же самая ситуация.

У Бишимбаева была ревность, болезненное состояние , которое породило ненависть, и заставляло его издеваться и измываться. Он сам сказал – я снимал это для того, чтобы унизить ее", - добавил Вранчев.

"Чикатило сам признался, что убил и съел 55 человек. (...) Бишимбаев не растлевал, не убивал, не насиловал нескольких жертв, он не ел также жертв, поэтому сравнение с Чикатило является излишним", - ответила адвокат Бишимбаева Лейла Рамазанова.

Напомним, 2 мая судья Айжан Кульбаева объявила об окончании судебного следствия по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова - стороны перешли к судебным прениям.

На прениях выступила прокурор Айжан Аймаганова, которая наглядно показала объем смертельной гематомы погибшей Нукеновой.

Также прокурор Айжан Аймаганова высказалась о позиции подсудимого Бахытжана Байжанова, назвав ее "хитрой".

В суде также выступил брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды, который призвал присяжных не пытаться понять Бишимбаева.

Защитники потерпевшего охарактеризовали действия Бишимбаева и назвали их садистскими, а также озвучили версию, согласно которой в день смерти супруги экс-министр пытался создать себе алиби.

Также адвокат Алия Омарова озвучила страшные детали последнего дня жизни Салтанат Нукеновой, а Игорь Вранчев назвал Бишимбаева "элитарным паразитом" и призвал присяжных принять единственно верное решение.

Второй день прений начался с выступления стороны защиты. Адвокат Ерлан Газымжанов вступил в перепалку с судьей Айжан Кульбаевой. Также Газымжанов заявил, что Бишимбаев мог бы нанять киллера, если бы планировал убить Нукенову.

Также в суде выступила мать Куандыка Бишимбаева Альмира Нурлыбекова, которая ответила на заявление Вранчева, назвавшего ее сына паразитом. При этом мать подсудимого признала, что "потерпела полное фиаско в родительстве".

Также в суде выступил сам Бишимбаева. Он заявил, что Бахытжан Байжанов не был с ним в сговоре и ни в чем не виноват.

Также экс-министр рассказал, что долгое время не мог найти себе защитников, поскольку все отказывались работать с ним.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

Суд над Бишимбаевым и Байжановым начался 27 марта. Экс-министр, обвиняемый в убийстве жены, несколько раз озвучивал, что не признает своей вины. Даже после того, как в суд продемонстрировали жуткие видео с его телефона.