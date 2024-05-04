"Живому человеку будут закрывать лицо, когда ждут скорую?": адвокат Вранчев о действиях Бишимбаева

Представитель потерпевшего Игорь Вранчев возразил на заявления стороны защиты – он настаивал на том, что Бишимбаев знал, что Салтанат уже умерла, когда вызывал скорую, передает корреспондент NUR.KZ.

"Живому человеку будут закрывать лицо, когда ждут скорую помощь? Бишимбаев знал, что она умерла, и закрыл лицо по одному обстоятельству – у нее были открыты глаза, и находиться в одной комнате, когда все выходит на поверхность, с жертвой, у которой открыты глаза и, возможно, смотрит на тебя, он не выдержал.

И последнее действие – закрыть ее и потом кричать "Салта", писать на видео завещание с имуществом, с ножом бегать по ресторану – это имитация всего этого", – заявил Вранчев.

Кроме того, ранее он сравнивал мотивы действий Бишимбаева с тем, как убивал Чикатило.

"Простой пример – для чего убивал Чикатило? У него были свои причины, которые здравым умом не объясняются. Человек хотел убивать. И здесь та же самая ситуация. Но у него была ревность, болезненное состояние в результате этой ревности, которое породило и ненависть, и заставляло его издеваться и измываться. Он сам сказал – я снимал это для того, чтобы унизить ее", – говорил представитель потерпевшего.

Также сегодня во время прений Байжанов заявил, что готов пройти проверку на детекторе лжи для подтверждения своих показаний.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Суд над Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек.

На суде гособвинитель озвучивал подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Кроме того, прокурор рассказывал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, говорил, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.

Также на суде выступал брат Салтанат Нукеновой, который рассказал, что Салтанат 8 раз пыталась уйти от гражданского супруга.

После этого были допрошены несколько свидетелей. Так, сестра погибшей рассказала о жизни Нукеновой и Бишимбаева, она также раскрыла подробности второго никах, описала изменения в поведении девушки, а также рассказала, как узнала о смерти Салтанат.

Далее выступал врач скорой помощи, который первым осматривал тело погибшей. А судмедэксперт Тахир Халимназаров на манекене показывал множественные травмы головы, которые получила Салтанат Нукенова, сообщив, что упасть и получить такие повреждения человек не может.

При этом позже судмедэксперт опроверг версию Бишимбаева о причинах травм Салтанат.

22 апреля в телефоне Куандыка Бишимбаева были найдены жуткие видео, снятые в ночь убийства Салтанат Нукеновой.