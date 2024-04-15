Как процесс Бишимбаева повлиял на имидж Казахстана, рассказали в МИД

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал, повлиял ли процесс по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева на имидж Казахстана на международной арене, передает корреспондент NUR.KZ.

Судебный процесс в отношении Куандыка Бишимбаева, по словам Айбека Смадиярова, не отразился на имидже Казахстана.

"Никак не повлиял", - заявил он.

Прокомментировал официальный представитель МИД и акции казахстанцев за рубежом касательно закона о бытовом насилии.

"Организаторами являются, скорее всего, обычные граждане, остро переживающие за те процессы, которые у нас происходят. Сегодня, как вы знаете, глава государства подписал закон. Я думаю, никакого урона имиджу Казахстана нет.

По сравнению со многими нашими региональными партнерами мы идем далеко впереди по таким нововведениям, поэтому это нормальное выражение гражданской позиции нашего населения за рубежом. Радует, что молодежь очень активно в этом участвует и проявляет свою позицию", - сообщил Айбек Смадияров.

Сегодня в Астане проходит очередное заседание по делу Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве и истязании Салтанат Нукеновой.

Во время судебного заседания были продемонстрированы фото Салтанат Нукеновой с отпуска на Мальдивах. На них девушка также покрыта синяками и кровоподтеками.

Также сегодня адвокаты Бишимбаева несколько раз заявили возражение судье и заявили, что Айжан Кульбаева ведет суд однобоко.

В ответ судья прерывала заседание по причине действий адвоката Ерлана Газымжанова, заявив, что он проявляет неуважение к суду.

15 апреля в суде продолжился допрос второго подсудимого Бахытжана Байжанова, которого обвиняют в укрывательстве преступления. Он рассказал о давлении, которое, с его слов, на него оказывали в СИЗО.

Бишимбаев отрицал давление, заявив, что Байжанов "только притворяется деревенским парнем", а на самом деле шантажирует семью Бишимбаева.

Отметим, ранее, выступая в суде с показаниями, подсудимый Бахытжан Байжанов попросил прощения у всех. Он подробно описал случившееся в день смерти Салтанат и объяснил, почему не реагировал на синяки Нукеновой.

Байжанов также рассказал, почему удалил видеозапись с камер видеонаблюдения в ресторане BAU в день смерти Салтанат Нукеновой.

После он поведал о последних минутах жизни Салтанат, заявив, что он звонил в "скорую", а Бишимбаев - ясновидящей.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.