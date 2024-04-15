Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Убийство Салтанат Нукеновой: Байжанов не признал вину в предъявленных ему обвинениях

Опубликовано:

Бахытжан Байжанов
Бахытжан Байжанов. Фото: t.me/Jogargy_sot

В суде продолжается допрос директора "Гастроцентра" Бахытжана Байжанова по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Сегодня, отвечая на вопросы судьи, он заявил, что не признает вину в предъявленных ему обвинениях, передает корреспондент NUR.KZ.

"Выскажите позицию по предъявленному обвинению. Признаете ли вы вину, что недонесли о преступлении?" - спросила Байжанова судья.

"Нет, потому что я не знал. А потом я же сообщил. Я как узнал, сразу сообщил", - ответил Байжанов.

После судья спросила, признает ли подсудимый вину в совершении укрывательства.

"По укрывательству нет, потому что она между 3 и 5 (часами – прим. авт.) скончалась, я удалил в 13.30 запись, получается, до ее смерти", - сказал Байжанов.

Отметим, сегодня один из присяжных по делу Бишимбаева не явился на заседание суда по состоянию здоровья.

А адвокаты Бишимбаева высказали возражение судье, сказав: "Вы ведете суд однобоко".

Также на сегодняшнем судебном заседании показали фото избитой на Мальдивах Салтанат Нукеновой. Их девушка отправила своему брату.

А во время допроса Байжанов рассказал о давлении в СИЗО. Он рассказал, как после отбоя его вытащили из камеры. Бишимбаев, в свою очередь, обвинил Байжанова в шантаже, заявив, что Байжанов "представляется деревенским парнем".

Также сегодня судебное заседание по делу Бишимбаева прервали из-за действий адвоката подсудимого. Судья заявила о неуважении адвоката к суду.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата Бишимбаева, в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2084876-ubiystvo-saltanat-nukenovoy-bayzhanov-ne-priznal-vinu-v-predyavlennyh-emu-obvineniyah/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.