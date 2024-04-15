Убийство Салтанат Нукеновой: Байжанов не признал вину в предъявленных ему обвинениях

В суде продолжается допрос директора "Гастроцентра" Бахытжана Байжанова по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Сегодня, отвечая на вопросы судьи, он заявил, что не признает вину в предъявленных ему обвинениях, передает корреспондент NUR.KZ.

"Выскажите позицию по предъявленному обвинению. Признаете ли вы вину, что недонесли о преступлении?" - спросила Байжанова судья.

"Нет, потому что я не знал. А потом я же сообщил. Я как узнал, сразу сообщил", - ответил Байжанов.

После судья спросила, признает ли подсудимый вину в совершении укрывательства.

"По укрывательству нет, потому что она между 3 и 5 (часами – прим. авт.) скончалась, я удалил в 13.30 запись, получается, до ее смерти", - сказал Байжанов.

Отметим, сегодня один из присяжных по делу Бишимбаева не явился на заседание суда по состоянию здоровья.

А адвокаты Бишимбаева высказали возражение судье, сказав: "Вы ведете суд однобоко".

Также на сегодняшнем судебном заседании показали фото избитой на Мальдивах Салтанат Нукеновой. Их девушка отправила своему брату.

А во время допроса Байжанов рассказал о давлении в СИЗО. Он рассказал, как после отбоя его вытащили из камеры. Бишимбаев, в свою очередь, обвинил Байжанова в шантаже, заявив, что Байжанов "представляется деревенским парнем".

Также сегодня судебное заседание по делу Бишимбаева прервали из-за действий адвоката подсудимого. Судья заявила о неуважении адвоката к суду.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата Бишимбаева, в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.