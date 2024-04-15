"Он убийца, вообще-то": Байжанова возмутили адвокаты Бишимбаева в суде

На заседании по делу Куандыка Бишимбаева его брат, Бахытжан Байжанов, возмутился вопросам адвокатов Бишимбаева касательно оформленного на него имущества, передает корреспондент NUR.KZ.

Адвокаты Бишимбаева решили выяснить у Бахытжана Байжанова, при каких обстоятельствах Бишимбаев проклинал его – напомним, об этом ранее в суде заявил сам Байжанов, пояснив, что брат оказывает на него давление, используя фразу "буду проклинать тебя и твоих детей".

К выяснению присоединился сам Бишимбаев, заявив, что проклятия в адрес брата были вызваны его отказом вернуть оформленное на него имущество – в частности, речь шла о документах на квартиру родителей и о машине.

Адвокаты Байжанова заявили, что вопросы об имуществе не имеют отношения к делу. Байжанов, отвечая на очередной вопрос адвокатов Бишимбаева, также возмутился.

"Про какие-то документы говорит (Бишимбаев – прим. ред.). Если слушать Бишимбаева, он здесь как посетитель сидит. Он убийца, вообще-то", – заявил Байжанов.

Судья попросила стороны сохранять спокойствие.

"Защитник, ваши вопросы снимаются по поводу имущества. Хочу напомнить объем обвинения – рассматривается уголовное дело по обвинению в истязании, причинении смерти и недонесении об особо тяжком преступлении, и заранее обещанное укрывательство. Задавайте вопрос в объеме предъявленного обвинения", – призвала судья Айжан Кульбаева.

Позже прокурор попросила Байжанова пояснить, что означала его фраза про убийцу.

"Он убил человека. Бишимбаев. На тот момент (в день смерти Салтанат Нукеновой – прим. ред.) вообще другой был Бишимбаев, а сейчас – другой Бишимбаев. Он плакал, сказал: "Бахытжан, я убил человека, своими руками, как я буду смотреть в глаза родителям, я умру". Раскаивался. Много таких слов", – добавил Байжанов.

Прокурор задала прямой вопрос: "Я правильно понимаю, что вы сейчас говорите, что Бишимбаев – убийца?"

"Да", – ответил Байжанов.

В Астане продолжается судебный процесс над Куандыком Бишимбаевым и Бахытжаном Байжановым. Последний сегодня не признал вину в предъявленных ему обвинениях.

Также сегодня судья Айжан Кульбаева прервала судебное заседание по причине действий одного из адвокатов Бишимбаева – Ерлана Газымжанова, – заявив, что тот проявляет неуважение к суду.

"Суд считает необходимым обсудить вопрос о вынесении частного постановления в отношении защитника Газымжанова за неоднократное неуважение к суду на протяжении судебного заседания. По этой причине суд удаляется в совещательную комнату", — заявила Кульбаева после двух часов судебного заседания в таком ключе.

Адвокаты Бишимбаева сегодня несколько раз заявляли возражение судье. Газымжанов утверждал, что Кульбаева "ведет суд однобоко", учитывая, по его словам, "лишь сторону потерпевших".

К слову, на прошлом судебном заседании 11 апреля этот же защитник экс-министра заявил об отводе судьи Айжан Кульбаевой. Причиной, с его слов, стало разрешение судьи зачитать показания свидетелей, которых не вызвали в суд. Однако суд отказал в отводе судьи – процесс продолжился в прежнем режиме.

Также добавим, что сегодня один из присяжных не явился на процесс и был заменен запасным присяжным. Еще подсудимый Байжанов рассказал о давлении, которое на него оказывали в СИЗО.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве. 12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

Отметим также, что Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.