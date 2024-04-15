Суд над Куандыком Бишимбаевым: видеотрансляция

В Астане продолжается суд над Куандыком Бишимбаевым, а также его родственником Бахытжаном Байжановым. Экс-министра нацэкономики обвиняют в убийстве супруги Салтанат Нукеновой, передает NUR.KZ.

Продолжается суд над Куандыком Бишимбаевым, подозреваемым в убийстве супруги Салтанат Нукеновой. На скамье подсудимых также его брат – Бахытжан Байжанов.

Трансляция суда ведется на YouTube-канале Верховного суда РК.

Напомним, что судья Айжан Кульбаева прервала сегодняшнее судебное заседание по причине действий одного из адвокатов Бишимбаева – Ерлана Газымжанова, – заявив, что тот проявляет неуважение к суду.

"Суд считает необходимым обсудить вопрос о вынесении частного постановления в отношении защитника Газымжанова за неоднократное неуважение к суду на протяжении судебного заседания. По этой причине суд удаляется в совещательную комнату", — заявила Кульбаева после двух часов судебного заседания в таком ключе.

Адвокаты Бишимбаева сегодня несколько раз заявляли возражение судье. Газымжанов утверждал, что Кульбаева "ведет суд однобоко", учитывая, по его словам, "лишь сторону потерпевших".

К слову, на прошлом судебном заседании 11 апреля этот же защитник экс-министра заявил об отводе судьи Айжан Кульбаевой. Причиной, с его слов, стало разрешение судьи зачитать показания свидетелей, которых не вызвали в суд. Однако суд отказал в отводе судьи – процесс продолжился в прежнем режиме.

Также добавим, что сегодня один из присяжных не явился на процесс и был заменен запасным присяжным. Еще подсудимый Байжанов рассказал о давлении, которое на него оказывали в СИЗО, а Бишимбаев в свою очередь обвинил родственника в шантаже.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве. 12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

Отметим также, что Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.