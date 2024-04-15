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"Представляется деревенским парнем": Бишимбаев обвинил Байжанова в шантаже

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Бахытжан Байжанов и Куандык Бишимбаев
Бахытжан Байжанов и Куандык Бишимбаев. Фото: t.me/Jogargy_sot

Сегодня на заседании суда по делу о смерти Салтанат Нукеновой подсудимые экс-министр Куандык Бишимбаев и его брат Бахытжан Байжанов выступили с показаниями, передает корреспондент NUR.KZ.

В своих показаниях, как и ранее, Байжанов заявил, что Бишимбаев оказывал на него давление, вынуждая дать те показания, которые выгодны подсудимому Бишимбаеву.

Бишимбаев это отрицал. А сегодня на суде и вовсе заявил, что Байжанов его шантажирует.

"Байжанов, конечно, все исказил. Во время моего нахождения в СИЗО он меня шантажирует тем, что не отдает финансовые документы. Моя мама инвестировала в квартиру в ЖК "Sensata". Байжанов работал там. Есть договор инвестирования, по которому моя мама должна получить имущество.

В свое время Байжанов занимался проектом этим, потерпевший (брат Салтанат - прим. ред.) обращался за скидкой, я ему поручал отрегулировать эти моменты. Документы остались у Байжанова. Моя семья не может получить ни имущество, ни юридические права на подписанный договор…", - заявил Бишимбаев.

В диалоге между подсудимым и судьей, которая сделала ему замечание, добавил свое слово адвокат стороны потерпевших Игорь Вранчев.

"После дачи 1-го или 3-го апреля показаний Бишимбаевым Sensata официально опубликовала посты в соцсетях, отреклась и показала, что семья Бишимбаева не имеет отношения к их деятельности", - обратил внимание присяжных адвокат.

Бишимбаев продолжил.

"(…) Я Байжанову обещал: если он нормально отработает, я по себестоимости предоставлю ему квартиру. На протяжении 5 месяцев он шантажирует меня и просит не говорить, что он регулярно заходил в VIP-зал", - заявил Бишимбаев, добавив, что якобы именно Байжанов подносил нашатырь Салтанат.

- И нашатырь он заносил в VIP-зал, и он же унес. Я вообще не знаю, как им пользоваться. Он там 5 минут находился. 5 месяцев я требовал документы. Он сказал, что вернет, когда я исключу из показаний, что нашатырь он заносил… что находился в VIP-зале 10 минут… видел, что Нукенова спит и храпит. Он представляется деревенским парнем, но на самом деле требует с меня эту квартиру, шантажирует", - заявил Бишимбаев.

При этом ранее Бишимбаев в своих показаниях говорил, что он сам поднес нашатырь к носу Салтанат, но она на него не отреагировала. На этот факт указала и гособвинитель.

"3 апреля вы говорили про нашатырь, что вам занес Байжанов. Вы (у него - прим. ред.) спросили, как им пользоваться. Он сказал, что врач сказал накапать на марлю и дать ей понюхать. Вы сказали: "Я накапал на марлю и дал ей - она не реагирует", - напомнила прокурор.

Напомним, 3 апреля на заседании суда Байжанов впервые заявил о давлении со стороны Бишимбаева и попросил рассадить подсудимых. После Байжанов заявил в суде, что его предыдущий защитник мог быть связан с адвокатами Бишимбаева.

Помимо этого, Байжанов заявлял, что Бишимбаев угрожал проклясть его детей, если он будет выступать против Бишимбаева.

Отметим, что ранее, выступая в суде с показаниями, подсудимый Бахытжан Байжанов попросил прощения у всех. Он подробно описал случившееся в день смерти Салтанат и объяснил, почему не реагировал на синяки Нукеновой.

Байжанов также рассказал, почему удалил видеозапись с камер видеонаблюдения в ресторане BAU в день смерти Салтанат Нукеновой.

После он поведал о последних минутах жизни Салтанат, заявив, что он звонил в "скорую", а Бишимбаев - ясновидящей.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата Бишимбаева, в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Вину он не признал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2084897-prikidyvaetsya-derevenskim-parnem-bishimbaev-zayavil-chto-bayzhanov-ego-shantazhiruet/

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