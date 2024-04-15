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"После отбоя меня вытащили из камеры": Байжанов рассказал о давлении в СИЗО

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Бахытжан Байжанов
Бахытжан Байжанов. Фото: t.me/Jogargy_sot

Директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов в ходе суда рассказал о давлении, которое, с его слов, на него оказывали в СИЗО, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вы упоминали о давлении со стороны Бишимбаева в СИЗО. К вам приходили посторонние, кто они, когда и что говорили?" - задал вопрос адвокат Байжанова.

"Ко мне приходил Бауржан Мусин четыре раза. После отбоя меня вытащили из камеры. Я пошел к нему - и рядом Бишимбаев стоит: он хотел встречу организовать.

Я сразу развернулся, ушел. Администрации сказал, чтобы больше не подходил ко мне, потому что я и адвокаты не просили. Но он все равно 2-3 раза приходил и всегда пытался поставить (настроить - прим. ред.) меня против семьи Салтанат.

Бауржан Мусин - не знаю кто он. Все говорят, что он общественник", - рассказал подсудимый.

Далее Байжанов отметил, что эти встречи проходили в СИЗО, где, как он отметил, "есть камеры и там все записи, можно все это восстановить". После Байжанов подробнее рассказал про одну из таких встреч.

"Я не слушал. Я сказал: "Если хотите встречу организовать, я не буду". И я ушел… рядом Бишимбаев стоял, я развернулся, ушел. Только один раз Бишимбаев стоял, а в остальных случаях он (Бауржан Мусин - прим. ред.) один приходил и пытался настроить меня против семьи Салтанат. Говорил: "Экспертиза показала, что она была пьяная", - рассказал Байжанов в зале суда.

Напомним, впервые Байжанов заявил о давлении со стороны Бишимбаева во время судебного заседания 3 апреля. Тогда адвокат Байжанова выступил с просьбой рассадить подсудимых.

"Да он на меня всячески давление оказывает – так скажи, так скажи. По поводу дачи показаний", - добавил Байжанов.

После Бахытжан Байжанов заявил в суде, что его предыдущий защитник мог быть связан с адвокатами Бишимбаева.

"Адвокат мне говорил: "Это не говори, это не говори". В декабре я понял, что этот адвокат общался с адвокатами Бишимбаева. И я отказался от услуг этого адвоката", - сообщил Байжанов.

Помимо этого, Байжанов заявлял о давлении со стороны Бишимбаева. "Сказал, что проклянет моих детей", - сказал Байжанов о Бишимбаеве.

Сегодня один из присяжных по делу Бишимбаева не явился на заседание суда по состоянию здоровья.

Напомним, на предыдущем заседании показания дал подсудимый Бахытжан Байжанов. Он попросил прощения у всех.

В ходе заседания Байжанов подробно описал случившееся в день смерти Салтанат. Помимо этого, Байжанов рассказал, почему не реагировал на синяки Нукеновой.

Также Бахытжан Байжанов рассказал, почему удалил видеозапись с камер видеонаблюдения в ресторане BAU в день смерти Салтанат Нукеновой.

После Байжанов рассказал о последних минутах жизни Салтанат, заявив, что он звонил в скорую, а Бишимбаев - ясновидящей.

Кроме того, в четверг, 11 апреля, Ерлан Газымжанов, адвокат экс-министра Куандыка Бишимбаева, заявил об отводе судьи Айжан Кульбаевой. Причиной, с его слов, стало разрешение судьи зачитать показания свидетелей, которых не вызвали в суд. Однако суд отказал в отводе судьи - процесс продолжился в прежнем режиме.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата Бишимбаева, в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2084852-posle-otboya-menya-vytaschili-iz-kamery-bayzhanov-rasskazal-o-davlenii-v-sizo/

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