Фото избитой на Мальдивах Салтанат Нукеновой показали в суде

В Астане продолжается суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и директором "Гастроцентра" Бахытжаном Байжановым. Бишимбаева обвиняют в убийстве жены, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время судебного заседания адвокат потерпевшей стороны выступила с ходатайством о приобщении к делу переписки Салтанат Нукеновой с ее родным братом Айтбеком Амангельды в период с 20 по 24 марта. Тогда Салтанат отправляла брату фотографии с отпуска на Мальдивах. На фотографиях, по описанию адвоката, яркие следы кровоподтеков на плече и синюшные следы на других частях тела.

"Прошу обратить внимание на телесные повреждения. Они были сделаны на Мальдивах в феврале 2023 года… представленные фотографии, предоставленные Салтанат Нукеновой Амангельды, были нами распечатаны, были увидены многочисленные повреждения. На лице, на плече, на запястьях, огромная гематома на левом плече в ходе отпуске на Мальдивах", - заявила адвокат потерпевшей стороны.

Данные фотографии показали присяжным заседателям и остальным участникам процесса.

Отметим, ранее адвокаты подсудимого Куандыка Бишимбаева ходатайствовали о приобщении фотографий с отдыха на Мальдивах, на которых изображены Бишимбаев и Нукенова.

Эти фотографии нужны, чтобы опровергнуть обвинения в части истязаний, сообщил адвокат подсудимого. "На выражениях лица у них все видно", - добавила другой адвокат Бишимбаева.

Напомним, на предыдущем заседании показания дал подсудимый Бахытжан Байжанов. Он попросил прощения у всех.

В ходе заседания Байжанов подробно описал случившееся в день смерти Салтанат. Помимо этого, Байжанов рассказал, почему не реагировал на синяки Нукеновой.

Также Бахытжан Байжанов рассказал, почему удалил видеозапись с камер видеонаблюдения в ресторане BAU в день смерти Салтанат Нукеновой.

После Байжанов рассказал о последних минутах жизни Салтанат, заявив, что он звонил в скорую, а Бишимбаев - ясновидящей.

Кроме того, в четверг, 11 апреля, Ерлан Газымжанов, адвокат экс-министра Куандыка Бишимбаева, заявил об отводе судьи Айжан Кульбаевой. Причиной, с его слов, стало разрешение судьи зачитать показания свидетелей, которых не вызвали в суд. Однако суд отказал в отводе судьи - процесс продолжился в прежнем режиме.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата Бишимбаева, в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.