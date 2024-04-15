Один из присяжных по делу Бишимбаева не явился на заседание суда

Суд над Куандыком Бишимбаевым продолжается в Астане - бывшего министра обвиняют в убийстве гражданской жены - Салтанат Нукеновой. Сегодня один из присяжных не пришел на заседание, передает NUR.KZ.

Как сообщила судья Айжан Кульбаева, в зал судебного заседания не явился присяжный заседатель под номером 2 по состоянию здоровья.

"Согласно статье 645 УПК РК, присяжные заседатели и запасные присяжные заседатели должны постоянно присутствовать при судебном разбирательстве дела.

Если в ходе судебного разбирательства, но до удаления присяжных заседателей и судьи в совещательную комнату для вынесения вердикта, выяснится, что кто-либо из заседателей не может участвовать в заседании, то он заменяется запасным присяжным заседателем в том порядке, в каком билеты запасных присяжных заседателей были извлечены из урны.

В этой связи запасного присяжного заседателя №11 прошу пройти на место присяжного заседателя по №2", - отметила судья.

Ранее стало известно, что присяжных суда над Бишимбаевым рассекретили СМИ. По этом факту назначена проверка. Позже Верховный суд сделал заявление по этому поводу.

Добавим также, что на последнем судебном заседании 11 апреля Ерлан Газымжанов, адвокат экс-министра Бишимбаева, заявил об отводе судьи Айжан Кульбаевой. Причиной, с его слов, стало разрешение судьи зачитать показания свидетелей, которых не вызвали в суд. Однако суд отказал в отводе судьи - процесс продолжился в прежнем режиме.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" – по некоторым данным, брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Сам он не признал вину.