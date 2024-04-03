Певица Монеточка осудила защитников Бишимбаева

Певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, осудила защитников обвиняемого в убийстве Куандыка Бишимбаева в TiKTok, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, в день очередного заседания присяжных над делом Куандыка Бишимбаева певица залила новое видео, станцевав под аккомпанемент арфы. Ролик девушка посвятила всем, кто писал, что погибшая Салтанат "довела" своего мужа.

"Посвящаю танец под эту прекрасную арфу всем, кто пишет, что Салтанат "довела" своего мужа", - написала Монеточка.

Она также пожелала защитникам Бишимбаева жить в мире, где женщин можно воспитывать и "наказывать кулаком", и чтобы их любимых дочерей однажды так же "повоспитывал" другой мужчина. Отметим, Монеточка активно выступает за права женщин и представителей ЛГБТК-сообщества.

За несколько часов ролику удалось набрать свыше 28 тысяч просмотров и 59 комментариев, подавляющее большинство которых были написаны в поддержку семьи Салтанат. Сам аккаунт певицы насчитывает более двух миллионов подписчиков.

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал главным подозреваемым в убийстве девушки.

Третьего апреля по данному делу состоялось очередное заседание суда присяжных, в ходе которого обвиняемый рассказал свою версию произошедшего в день смерти Салтанат. По его версии, девушка сама ударилась лицом об унитаз, а также билась об стены и пол в ходе ссоры пары.

В свою очередь, сторона обвинения убеждена – Бишимбаев убил Нукенову на почве ревности. Как сообщила прокурор, в здании Гастроцентра было несколько видеокамер, которые фиксировали происходящее в три папки – "холл", "улица" и "улица №1".

Избиение девушки было зафиксировано на видеокамеру в общем зале – это было около семи утра. В 7:17 утра пару зафиксировала камера на входной группе в ресторане "Бау". На кадрах видны синяки на лице погибшей.

Монеточка – российская исполнительница, ставшая популярной в 2018 году после выпуска альбома "Раскраски для взрослых". В 2022 году певица покинула страну из-за политической ситуации и с тех пор проживает в Литве.