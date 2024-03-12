Брат Салтанат Нукеновой записал обращение после первого дня суда

Брат Салтанат Нукеновой после предварительного слушания по делу о ее смерти высказался о судебном процессе - он записал видео в Instagram, передает NUR.KZ.

Айтбек Амангельды отметил, что есть некоторые вопросы, на которые он не мог ответить до суда.

"Я так понимаю, у всех очень много вопросов, в том числе есть моменты, которые мы ранее не могли озвучить, даже не хотели. Очень часто задавали вопрос, почему Салтанат не уходила?.. почему она ушла и в октябре вернулась?

Для меня это тоже был большой вопрос. Ответ на него я получил уже после убийства, когда мы узнали про то самое видео, которое записал Бишимбаев. Мы не хотели об этом говорить, потому что это очень сильно ранит в первую очередь близких, родных, родителей.

Поэтому мы этот момент и множество других пытались сделать недоступными для общественности. Все-таки есть какие-то нормы приличия, порядочности, морали. Я в первую очередь ограничен любовью к своей семье и заботой о них", - рассказал мужчина.

Речь идет о видео, про которое вчера на заседании говорил прокурор.

"В апреле 2023 года Бишимбаев узнал, что у родственников Нукеновой есть ее фотография с избитым лицом, и, предполагая, что в случае их развода они могут его шантажировать данными фотографиями, потребовал от Нукеновой снять интимное видео, где она будет обнаженной. Он пояснил, что это будет его гарантией.

В свою очередь Нукенова, будучи испуганной и находясь в постоянном страхе от действий Бишимбаева, против своей воли исполнила данное требование и вынужденно позволила последнему снять ее на видео без одежды", - сообщила гособвинитель.

Добавим, что вчера на слушании гособвинитель озвучила некоторые подробности отношений между Бишимбаевым и Нукеновой. Отмечалось, что пара не состояла в законном браке.

По словам прокурора, Бишимбаев не разрешал Нукеновой работать, контролировал ее звонки, а девушка финансово зависела от него. Гособвинитель заявила, что подсудимый ревновал и систематически применял физическое насилие к Салтанат Нукеновой.

А адвокаты Бишибаева заявили, что он перечислял Салтанат 5-6 млн тенге в месяц на мелкие расходы.

К слову, сам Бишимбаев, отвечая на вопрос судьи о семейном положении, заявил, что в данный момент он холост.

Напомним, вчера в суде Астаны началось предварительное слушание по громкому делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. На заседание приехали более 80 представителей различных СМИ. Для всех журналистов не хватает места в зале заседания, специально для прессы была организована трансляция.

По данным МВД, экс-министра обвиняют по двум статьям УК РК – убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

В начале заседания сам Бишимбаев заявил, что вину не признает и попросил, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.

Прокурор рассказала, что происходило в день убийства Салтанат Нукеновой. По словам гособвинителя, ссора между Бишимбаевым и девушкой началась на концерте, а затем Бишимбаев стал избивать девушку, а также начал ее душить, отчего она потеряла сознание.

При этом адвокат Куандыка Бишимбаева попросил переквалифицировать дело с "убийства" на "причинение смерти по неосторожности". Еще один адвокат Бишимбаева заявил, что подсудимый не имел умысла на убийство.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии – в убийстве.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Ранее адвокат рассказывал, что собой представляет суд присяжных.