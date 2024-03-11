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Куандык Бишимбаев в суде заявил, что холост

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Куандык Бишимбаев
Куандык Бишимбаев. Фото: primeminister.kz

В суде Астаны началось предварительное слушание по громкому делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. Отвечая на вопросы судьи Бишибаев заявил, что холост, передает NUR.KZ.

В ходе предварительного слушания Куандык Бишимбаев ответил на вопросы судьи.

На вопрос об образовании подсудимый отметил, что имеет высшее.

Далее от судьи последовал вопрос о семейном положении, на что Бишимбаев заявил, что в данный момент он холост.

Также, отвечая на вопрос о наличии несовершеннолетних детей, Бишимбаев сообщил, что у него трое детей - 15, 13 и 10 лет.

Под стражей, как отметил сам подсудимый, он находится с 9 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Астане началось слушание по делу об убийстве жены Куандыка Бишимбаева Салтанат Нукеновой.

По данным МВД, экс-министра обвиняют по двум статьям УК РК – убийство и истязание.

Мы также рассказывали, что на заседание приехали более 80 представителей различных СМИ. Для всех журналистов не хватает места в зале заседания, специально для прессы была организована трансляция.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии – в убийстве.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

"За содеянное мой сын должен понести справедливое наказание соразмерно содеянному. Как отец я очень переживаю за сына, но не собираюсь его обелять. Ни в какие высокие кабинеты не ходил и не хожу", – заявлял он.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2066265-bishimbaev-v-sude-zayavil-chto-holost/

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