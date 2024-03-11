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"Действия были направлены на то, чтобы успокоить девушку": еще один адвокат Бишимбаева выступил в суде

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Зал суда
Зал суда. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

В Астане проходят предварительные слушания по делу Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве Салтанат Нукеновой, об этом сообщает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Во время суда еще один адвокат Бишимбаева заявил, что подсудимый не имел умысла на убийство.

"Действительно, у них возник конфликт, Бишимбаев не отрицал, что нанес удары Нукеновой, потому что она устроила скандал. Действия подсудимого были направлены на то, чтобы успокоить девушку", - сообщил защитник обвиняемого.

По словам адвоката, Бишимбаев не бил ее кулаками и не пинал.

"Бишимбаев не бил ее кулаками, не пинал ее - нет таких фактов, ни видео нет, нигде не отражено. Не причинял вреда здоровью средней степени тяжести. По экспертизе смерть Нукеновой наступила в результате ЧМТ (черепно-мозговой травмы - прим.ред.) при острой гематоме, что обусловило прекращение функции ЦНС, остановки сердечной деятельности", - говорит адвокат.

Он добавил, что согласно заключению эксперта по судебно-гистологическому исследованию было установлено наличие у погибшей гематомы, кровоизлияния давностью около 3-4 недель, а также гематомы сроком около 12 часов.

"Старая" гематома, по словам адвоката, "уже заживала" - больной при этом мог жить с такой хронической гематомой. Другие эксперты, как добавил адвокат, проигнорировали "старую гематому".

"Получается, что при первичной экспертизе наличие хронической гематомы исключается, а затем она устанавливается - так где же истина? Дается противоположная оценка экспертами.

Факты наличия уже поврежденного головного мозга у потерпевшей до события 9 ноября 2023 года свидетельствуют, что даже самые незначительные воздействия на область головы могли привести к последствиям (смерти - прим.ред.). П\одсудимый не знал и не мог знать о патологии у девушки в виде хронической гематомы, так как мозг уже был поврежден. Этот факт говорит о случайности последствий и неумышленных действиях подсудимого" , - добавил адвокат.

Бишимбаев не предвидел наступления смерти потерпевшей от его действий, считает защитник.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии – в убийстве.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Также ранее адвокат рассказывал, что собой представляет суд присяжных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2066310-deystviya-byli-napravleny-na-to-chtoby-uspokoit-devushku-esche-odin-advokat-bishimbaeva-vystupil-v-sude/

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