Предварительное слушание по делу Бишимбаева продолжится завтра

В суде Астаны на первом слушании по делу Куандыка Бишимбаева назвали дату следующего предварительного судебного разбирательства, передает корреспондент NUR.KZ.

Судебное заседание объявило перерыв. Первый день предварительных слушаний завершен. Завтра суд продолжит работу в 17:00.

Напомним, сегодня в суде Астаны началось предварительное слушание по громкому делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. На заседание приехали более 80 представителей различных СМИ. Для всех журналистов не хватает места в зале заседания, специально для прессы была организована трансляция.

По данным МВД, экс-министра обвиняют по двум статьям УК РК – убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

В начале заседания сам Бишимбаев заявил, что вину не признает и попросил, чтобы его дело рассматривал суд присяжных. Кроме того, отвечая на вопрос судьи о семейном положении, Бишимбаев заявил, что в данный момент он холост.

Прокурор рассказала, что происходило в день убийства Салтанат Нукеновой. По словам гособвинителя, ссора между Бишимбаевым и девушкой началась на концерте, а затем Бишимбаев стал избивать девушку, а также начал ее душить, отчего она потеряла сознание.

При этом адвокат Куандыка Бишимбаева попросил переквалифицировать дело с "убийства" на "причинение смерти по неосторожности". Еще один адвокат Бишимбаева заявил, что подсудимый не имел умысла на убийство.

Также сторона защиты сделала заявление, что Бишимбаев перечислял Салтанат Нукеновой 5-6 млн тенге в месяц на мелкие расходы.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии – в убийстве.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Также ранее адвокат рассказывал, что собой представляет суд присяжных.