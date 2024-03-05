"Больше шансов на смягчение": эксперт рассказал, почему Бишимбаев мог выбрать суд присяжных

Ранее сообщалось, что Куандык Бишимбаев ходатайствовал о проведении суда с участием присяжных. Адвокат Джохар Утебеков рассказал, что собой представляет такой суд, передает корреспондент NUR.KZ.

В Казахстане суд присяжных состоит из десяти наших граждан. Их выбирают по избирательным спискам акимата методом случайной выборки. И вместе с судьей они вершат правосудие по уголовным делам и особо тяжким преступлениям.

"Новое развитие суд присяжных получил с прошлого года. Потому что наконец законодатели расширили его компетенцию и передали ему дела об особо тяжких преступлениях. А раньше были только те дела, за которое предусмотрено пожизненное лишение свободы.

Те же самые особо тяжкие преступления, но только узкий круг. А сейчас подавляющее большинство особо тяжких преступлений, за исключением педофилии и некоторых других, передали суду присяжных", - рассказывает адвокат Джохар Утебеков.

Присяжным может стать гражданин старше 25 лет. Он не должен иметь непогашенную либо неснятую судимость, состоять на учете в психо- или наркодиспансере, отмечает Утебеков.

Также не допускаются в присяжные судьи, прокуроры, следователи, адвокаты, госслужащие. И, конечно, присяжный должен владеть языком, на котором проходит судебный процесс.

"Ежемесячно ему платят половину оклада судьи. Но в любом случае сохраняют его средний заработок. То есть он не потеряет по зарплате, даже если у него большая зарплата", - отмечает Утебеков.

Когда состав сформирован, переходят к судебному процессу. Здесь перед присяжными ставятся три главных вопроса.

"Если говорить на примере дела Бишимбаева, то первый вопрос - имело ли место само событие преступления, то есть убийство Салтанат Нукеновой. Второй вопрос - совершил ли это убийство Бишимбаев. И третий вопрос - если совершал, то виновен ли он… не было ли это, к примеру, необходимой обороной и так далее", - объясняет Джохар Утебеков.

Также присяжные должны вынести приговор. Решение принимается большинством. Но при этом вынести пожизненное наказание можно только единогласно. За это должны проголосовать судья и все десять присяжных. Если речь идет о сроке больше 15 лет, то за это свой голос должны отдать не менее 8 присяжных.

Судья же во время процесса не только решает некоторые вопросы юридического плана, но и голосует вместе с присяжными. Всего получается 11 голосов.

"На повестке дня стоит вопрос номер один - необходимо исключить судью из числа лиц, которые вместе с присяжными голосуют. Это, конечно, нонсенс. Судья не должен влиять на присяжных заседателей. Это порождает ряд скандалов, создает условия для злоупотребления судьей и коррупции.

Судья в любом случае может влиять, авторитетом своим надавливать. И стоит также вопрос о дальнейшем расширении суда присяжных. Важно, чтобы присяжные создавали конкуренцию профессиональным судьям", - считает адвокат.

Суд присяжных выносит на порядок больше оправдательных приговоров. Обычный же суд оправдывает крайне редко, говорит адвокат.

"Раньше это количество оправданий достигало 0,1%. Шанс человека выйти из суда оправданным составлял один из тысячи. Сейчас этот показатель подрос - около 0,7%.

А у присяжных это количество оправданий намного выше. В разные времена оно достигало 20%. Сейчас эти цифры упали. Но даже 5-10% - это различие в десятки раз. И эта разница нездоровая", - делится мнением Джохар Утебеков.

То есть статистически с судом присяжных больше шансов получить менее суровое наказание. Вполне возможно, что этим мог руководствоваться и Бишимбаев, предполагает Джохар Утебеков.

"Конечно, в суде присяжных шансов добиться послаблений, смягчений больше. И необходимо учитывать особенность вынесения наказания. Вероятность получения пожизненного лишения свободы снижается. И снижается даже вероятность назначения наказания свыше 15 лет. Потому что нужно 8 из 11 голосов, чтобы наказание составило свыше 15 лет", - говорит адвокат.

Также Джохар Утебеков добавил, что в идеале общественный резонанс дела Бишимбаева не должен влиять на присяжных. Создать необходимые для этого условия - задача всех участников процесса, в том числе судьи, прокурора и адвоката, считает Утебеков.

Убийство Салтанат Нукеновой

9 ноября 2023 года появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Выяснилось, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Погибшей оказалась Салтанат Нукенова - вторая супруга Бишимбаева.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Позже полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь к ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев - он поручил держать дело об убийстве Нукеновой на особом контроле. А вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

"За содеянное мой сын должен понести справедливое наказание соразмерно содеянному. Как отец я очень переживаю за сына, но не собираюсь его обелять. Ни в какие высокие кабинеты не ходил и не хожу", - заявлял он.

Позже молчание нарушила бывшая жена Куандыка Бишимбаева Назым.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

В конце января в полиции сообщили, что скоро материалы дела направятся в суд.

26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.