Дело Бишимбаева вызвало ажиотаж в суде Астаны (фото, видео)

В Астане сегодня начнется предварительное слушание по делу Куандыка Бишимбаева, которое уже вызвало ажиотаж в суде – на заседание приехали десятки журналистов, передает корреспондент NUR.KZ.

Поскольку предварительное слушание проходит только в оффлайн-режиме, практически каждое казахстанское СМИ, представленное в Астане, направило по одному или несколько журналистов, фотографов и операторов, чтобы узнать все из "первых уст" – в целом, более 80 человек.

Чтобы попасть в суд, журналисты буквально занимали очередь на входе за 1-2 часа до назначенного времени. Само заседание начнется в 15:00.

Журналисты в здании суда Астаны. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Слушание пройдет в относительно новом здании суда столицы по адресу Кенесары, 3 – его возвели в конце 2020 года. И журналистам, и Бишимбаеву есть с чем сравнить, ведь последний его суд в 2018 году проходил в старом здании суда по улице Омарова.

Новое здание суда в Астане. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Тогда, чтобы на процесс смогли попасть все желающие СМИ, пришлось открыть самый большой зал. В новом здании зала такого размера нет, поэтому для журналов дополнительно открыли конференц-зал с видео трансляцией.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии – в убийстве.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

"За содеянное мой сын должен понести справедливое наказание соразмерно содеянному. Как отец я очень переживаю за сына, но не собираюсь его обелять. Ни в какие высокие кабинеты не ходил и не хожу", – заявлял он.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.