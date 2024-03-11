Подробности отношений Бишимбаева и Нукеновой озвучили в суде

В Астане проходят предварительные слушания по делу Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве жены, об этом сообщает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

На предварительном судебном заседании объявили состав суда и зачитали права подсудимым, а также потерпевшей стороне.

Бишимбаеву задали вопросы касательно анкетных данных.

Прокурор сообщила, что в августе 2022 года Бишимбаев, находясь в Астане, познакомился с Нукеновой и, испытывая к ней симпатию, стал ее преследовать, приглашая на свидание несмотря на неоднократный отказ.

В ходе слушаний прокурор рассказала, что брак между Куандыком Бишимбаевым и Салтанат Нукеновой не был зарегистрирован официально.

Также сообщалось, что Бишимбаев не разрешал Нукеновой работать, контролировал ее звонки, а девушка финансово зависела от него. К тому же, как заявила прокурор, подсудимый ревновал и систематически применял физическое насилие к Салтанат Нукеновой.

"Кроме того, Бишимбаев стал предъявлять претензии по поводу ее прошлой жизни, то есть прошлых надуманных им же отношений с противоположным полом, оскорбляя и унижая ее честь и достоинство и, пользуясь своим физическим превосходством, систематически стал применять физическое насилие", - рассказала гособвинитель.

По ее словам, ссоры переходили в избиение, подсудимый наносил вред здоровью Нукеновой, ломал мебель и посуду, тем самым подавляя ее волю.

Прокурор сообщила, что в середине марта прошлого года Бишимбаев избил Нукенову в Астане. Девушка жаловалась брату, а тот уговаривал ее расстаться с Бишимбаевым, но она отказалась.

"Целенаправленно наносил удары кулаками, руками, ногами по телу и лицу, причиняя тем самым физический вред ее здоровью. 20 марта 2023 года Нукенова сфотографировала телесные повреждения и отправила посредством мессенджера WhatsApp своему брату, попросив ничего не спрашивать и не предпринимать. Однако, увидев избитое лицо, он поехал к ним домой, где стал разбираться с Бишимбаевым и уговаривал Нукенову разойтись с последним. Однако последняя отказалась в надежде на хорошие совместные отношения с Бишимбаевым", - рассказала прокурор.

Кроме того, летом 2023 года Куандык Бишимбаев предложил Салтанат переехать в Алматы, на что она согласилась в надежде, что смена места жительства и атмосферы поменяет отношение Бишимбаева к ней, а он прекратит причинять ей физические и психические страдания. Тем не менее, причинение насилия не прекратилось. В августе 2023 года Нукенова, не выдержав систематических избиений и унижений со стороны Бишимбаева, уехала к родителям в Павлодар. Однако Бишимбаев уговорил девушку вернуться к нему, сообщила прокурор.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии – в убийстве.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Также ранее адвокат рассказывал, что собой представляет суд присяжных.