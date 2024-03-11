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"Перечислял более 5-6 млн тенге на мелкие расходы": адвокат Бишимбаева сделала заявление в суде

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Салтанат Нукенова
Салтанат Нукенова. Фото: facebook.com/saltanat.nukenova

В Астане проходят предварительные слушания по делу Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве Салтанат Нукеновой, об этом сообщает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

"Следствием не доказано систематическое нанесение побоев, тем более, насильственными действиями. А материальная зависимость также не доказана с учетом того, что Бишимбаев в месяц на мелкие расходы Нукеновой перечислял более 5-6 млн тенге, имеются все перечисления, которые приложены к ходатайству", - заявила адвокат Назкен Кусаинова.

Она сообщила, что сторона защиты просила допросить психиатра с назначением посмертно психолого-психиатрической экспертизы с участием специалиста-нарколога потерпевшей Нукеновой, а также истребовать медицинскую карту ее отца.

"Мы просили установить и допросить психиатров, психологов, фамилии которых мы указывали в своем ходатайстве, допросить других свидетелей. Направить запрос относительно фактов привлечения к уголовной ответственности отца Нукеновой. Допросить подругу Нукеновой, привлечь к уголовной ответственности подруг Нукеновой, заявивших, что видели следы телесного повреждения у Нукеновой за недонесение", - говорит Кусаинова.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии – в убийстве.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2066340-perechislyal-bolee-5-6-mln-tenge-na-melkie-rashody-advokat-bishimbaeva-sdelala-zayavlenie-v-sude/

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