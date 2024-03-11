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Что происходило в день убийства Салтанат Нукеновой, зачитала прокурор

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Салтанат Нукенова
Салтанат Нукенова. Фото: instagram.com/aitym

Сегодня в суде Астаны прокурор зачитала, что происходило в день убийства Салтанат Нукеновой между ней и ее мужем Куандыком Бишимбаевым, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, сегодня в Астане проходит предварительное слушание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. На скамье подсудимых экс-министр нацэкономики Куандык Бишимбаев

Сообщается, что в день убийства Бишимбаев и Нукенова были на концерте.

"Находясь на концерте, Бишимбаев, используя незначительный повод, стал ссориться с Нукеновой. Не дожидаясь окончания концерта они вдвоем вышли из здания и, продолжая ссориться, пешком направились в ресторан "Бао", – сообщила прокурор.

Там конфликт продолжился. Девушка заявила, что хочет уйти от Бишимбаева – об этом же она написала брату.

Разозлившись, Бишимбаев, находясь в алкогольном опьянении, нанес по голове Нукеновой сильные удары. Отмечается, что девушка, испугавшись за свою жизнь, закрылась в туалете VIP-зала, что еще сильнее разозлило Бишимбаева. Мужчина начал выбивать дверь сначала рукой, а затем металлическим штативом.

Выбив дверь, по словам прокурора, Бишимбаев продолжил избивать девушку, а также начал ее душить, отчего она потеряла сознание.

"Однако через некоторое время Нукенова пришла в себя. Увидев это, Бишимбаев вновь начал наносить серию сокрушительных ударов по голове последней, и остановился, когда убедился, что Нукенова находится без сознания и не подает признаков жизни", – зачитала гособвинитель.

Также в суде рассказали о том, что делал второй подсудимый, Байжанов, в день смерти Салтанат Нукеновой.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии – в убийстве.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

"За содеянное мой сын должен понести справедливое наказание соразмерно содеянному. Как отец я очень переживаю за сына, но не собираюсь его обелять. Ни в какие высокие кабинеты не ходил и не хожу", – заявлял он.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Также сообщалось, что Куандык Бишимбаев ходатайствовал о проведении суда с участием присяжных. Адвокат Джохар Утебеков рассказывал, что собой представляет такой суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2066253-chto-proishodilo-v-den-ubiystva-saltanat-nukenovoy-ozvuchil-prokuror/

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