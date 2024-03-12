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Дело Бишимбаева: в суде ответили на возмущения о недопуске СМИ в зал заседаний

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Журналисты в здании суда Астаны
Журналисты в здании суда Астаны. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

В суде Астаны прокомментировали вопрос создания условий для работы журналистов на предварительном слушании по делу Куандыка Бишимбаева. СМИ, как известно, не пустили в зал, передает NUR.KZ.

"Выводы о том, что имеет место ограничение для СМИ и других лиц по делу в отношении Куандыка Бишимбаева, не соответствует действительности", - заявили в суде Астаны.

Слушание проходило в открытом режиме, однако журналистам попасть в зал не удалось. Причем стало об этом известно прямо перед самим процессом.

В суде такое решение оправдывают большим количеством участников процесса.

"Согласно требованию законодательства, суд обязан обеспечить участие в судебном заседании участников процесса (подсудимых, потерпевших, их защитников, прокурора). Зал заседания не может вместить всех желающих.

С учетом большего количества участников процесса и желающих присутствовать на нем, дополнительно оборудовано еще 2 зала (для СМИ и других лиц). В этих залах настроено оборудование и туда выводится прямая трансляция с самого заседания", - отметили в суде, заверив, что информацию журналисты получали оперативно. 

Накануне сообщалось, что в Астане началось слушание по делу об убийстве жены Куандыка Бишимбаева Салтанат Нукеновой.

По данным МВД, экс-министра обвиняют по двум статьям УК РК - убийство и истязание.

Мы также рассказывали, что на заседание приехали более 80 представителей различных СМИ. В суде заявили, что для всех журналистов не хватило места в зале заседания - специально для прессы была организована трансляция.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

"За содеянное мой сын должен понести справедливое наказание соразмерно содеянному. Как отец я очень переживаю за сына, но не собираюсь его обелять. Ни в какие высокие кабинеты не ходил и не хожу", - заявлял он.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

26 февраля, после информации о передачи дела в суд, в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2066583-delo-bishimbaeva-v-sude-otvetili-na-vozmuscheniya-o-nedopuske-smi-v-zal-zasedaniy/

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