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Статью по делу Бишимбаева просят изменить с "убийства" на "причинение смерти по неосторожности"

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Куандык Бишимбаев
Куандык Бишимбаев. Фото: primeminister.kz

Адвокат Куандыка Бишимбаева попросил переквалифицировать дело с "убийства" на "причинение смерти по неосторожности", передает корреспондент NUR.KZ.

"Факты наличия уже поврежденного головного мозга у потерпевшей до события 9 ноября 2023 года свидетельствуют, что даже самые незначительные воздействия на область головы могли привести к последствиям (смерти – прим. ред.) – подсудимый не знал и не мог знать о патологии у девушки в виде хронической гематомы, так как мозг уже был поврежден.

Этот факт говорит о случайности последствий и неумышленных действиях подсудимого", – заявил адвокат Куандыка Бишимбаева.

По его словам, Бишимбаев не предвидел наступления смерти потерпевшей от его действий.

Сторона защиты попросила переквалифицировать деяния Бишимбаева на часть 1 статьи 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности". Максимальное наказание по этой статье – 3 года лишения свободы.

Отметим, ранее сторона защиты заявляла, что Бишимбаев нанес удары Нукеновой, "потому что она устроила скандал".

По их данным, согласно заключению эксперта по судебно-гистологическому исследованию было установлено наличие у погибшей гематомы, кровоизлияния давностью около 3-4 недель, а также гематомы сроком около 12 часов.

Напомним, сегодня в Астане начался суд по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. На предварительном слушании озвучили подробности отношений Бишимбаева и Нукеновой.

Прокурор рассказала, что происходило в день смерти девушки. Однако Куандык Бишимбаев заявил, что вину не признает. Он также попросил, чтобы его судили присяжные.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии – в убийстве.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

"За содеянное мой сын должен понести справедливое наказание соразмерно содеянному. Как отец я очень переживаю за сына, но не собираюсь его обелять. Ни в какие высокие кабинеты не ходил и не хожу", – заявлял он.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Также сообщалось, что Куандык Бишимбаев ходатайствовал о проведении суда с участием присяжных. Адвокат Джохар Утебеков рассказывал, что собой представляет такой суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2066343-statyu-po-delu-bishimbaeva-prosyat-izmenit-s-ubiystva-na-prichinenie-smerti-po-neostorozhnosti/

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